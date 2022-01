Pauvreté et inégalités à l’origine des troubles au Kazakhstan

Nous possédons tous les minéraux du tableau périodique des éléments, mais on vit dans le dénuement , lâche Galiya, une manifestante d'Almaty, la principale ville kazakhe, touchée par les pires violences.

Tout est devenu tellement cher , déplore cette femme de 42 ans qui n'a pas souhaité donner son nom de famille de crainte de poursuites, et réfléchit désormais à partir à l'étranger.

La semaine dernière, ce pays grand comme cinq fois la France a été touché par des violences jamais vues depuis son indépendance en 1991 à la dislocation de l'URSS. Elles ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, poussant au déploiement express de troupes russes de maintien de la paix, alors que près de 8000 personnes ont été arrêtées.

Si les autorités kazakhes ont dénoncé une opération terroriste fomentée depuis l'étranger et ayant profité d'un mouvement social, de fait, la grogne des Kazakhs couvait depuis des années dans cet État autoritaire miné par la pauvreté, la corruption des élites et la répression de l'opposition.

La hausse brutale, le 1er janvier 2022, du prix du gaz de pétrole liquéfié (GPL), un carburant très utilisé, a été la goutte de trop. Des manifestations éclatent dans l'ouest, bassin pétrolier du pays, puis s'étendent au reste du Kazakhstan, avant de basculer en heurts armés avec les forces de l'ordre.

La violence des affrontements, en particulier dans la capitale économique Almaty, fait vaciller le pouvoir qui se targuait d'être le plus stable de la région.

« Le problème est que les salaires ne bougent pas. [Le pouvoir d'achat] est un facteur déclencheur, et la mort et l'horreur en ont été les conséquences. Je crois que, dorénavant, le gouvernement tiendra un peu plus souvent compte du peuple. »