La Croix-Rouge déployée au CHSLD Cloutier-du Rivage

En plus de soutenir les équipes sur place, l’organisme pourra intervenir auprès des résidents pour briser isolement, favoriser la socialisation et apporter les repas , notamment, explique la directrice des communications au Québec pour la Croix-Rouge, Carole Du Sault.

On pourra aussi les aider à manger, à s’hydrater. C’est une formation d’appoint qu’on offre aux gens qui vont se déployer progressivement dans les prochains jours. Et aussi, faire des tâches logistiques légères, de l’organisation des lieux dans les milieux de vie des résidents et faire en sorte qu’il y ait une désinfection qui se fasse dans les endroits où s’est le plus achalandé ou touché comme dans la chambre d’un résident , poursuit-elle.

Le CHSLD Cloutier-du-Rivage est situé dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Un retour dans les milieux de vie

C’est la deuxième fois que la Croix-Rouge est mobilisée pour venir en aide au réseau de la santé, dans les milieux de vie. Ce fut le cas pendant neuf mois en 2020.

Il y avait des experts de prévention et de contrôle des épidémies qui visitaient les établissements pour établir par exemple des protocoles sanitaires, comment déterminer des zones froides, des zones chaudes et autres , précise Mme Du Sault.

« L’expérience qu’on offre cette fois-ci, c’est d’être auprès des résidents, de soulager les équipes en place. » — Une citation de Carole Du Sault, directrice des communications au Québec pour la Croix-Rouge

Les bénévoles qui sont déployés dans les milieux de vie reçoivent des formations sur le port de l’équipement de protection et sur l’alimentation des résidents, par exemple. Un suivi est effectué sur place avec une équipe qui a une expertise en ce sens , ajoute Carole Du Sault, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

La demande de mobilisation dans les milieux de vie a été faite avant les Fêtes. D’autres équipes pourraient être déployées progressivement où la demande le nécessitera.