Plus de 1 million de Torontois ont reçu leur 3e dose

Les autorités incitent tous les résidents qui n'ont pas encore reçu leurs deux premières doses ou leur rappel à prendre rendez-vous sans tarder.

Pour être admissible à la troisième dose en Ontario, il faut avoir 18 ans et plus et avoir reçu sa deuxième dose il y a au moins trois mois.

Compte tenu de l'émergence du nouveau variant Omicron et de la transmission communautaire qui se poursuit du variant Delta, la santé publique de Toronto presse tous les résidents admissibles à réserver leur place pour la troisième dose , peut-on lire dans un communiqué de la Ville.

Les vaccins contre la COVID-19 réduisent le risque de complications graves, d'hospitalisations et de morts. Ils protègent ceux qui sont vaccinés, leurs proches et la communauté , ajoute la santé publique.

Près de 600 rendez-vous sont encore disponibles lundi pour les 12 ans et plus au centre de vaccination de masse du palais des congrès au centre-ville. Il est possible de réserver une place grâce au portail provincial  (Nouvelle fenêtre) .

Jusqu'à nouvel ordre, le vaccin de Moderna est offert pour la dose de rappel aux 30 ans et plus à cette clinique ainsi que dans les quatre autres centres d'immunisations de masse de la ville.

Quelque 525 pharmacies à Toronto offrent également les premières, deuxièmes et troisièmes doses de vaccin contre la COVID-19, sans parler des séances de vaccination organisées par des hôpitaux.