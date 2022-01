Rentrée scolaire virtuelle au N.-B. : entre l’adaptation et l'inquiétude

Au Nouveau-Brunswick, une fois de plus, les enseignants se préparent à enseigner en mode virtuel, mais cette fois-ci, ils devront le faire dans leurs salles de classe et non en télétravail. La rentrée hivernale débute mardi et l’apprentissage en ligne se déroulera sur une période de deux semaines, au minimum. Le ministre de l’Éducation n’a pas écarté la possibilité de prolonger l’apprentissage en ligne et même l’année scolaire, si nécessaire.