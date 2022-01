Une famille attend depuis 18 mois sa résidence permanente dans l’angoisse

Le père, Malik Boudechicha, a immigré comme restaurateur il y a trois ans en quête d’une vie meilleure pour sa famille.

Il a obtenu un permis de travail grâce à un programme des candidats qui permet aux employeurs de la province de recruter des ressortissants étrangers quand des postes ne peuvent pas être comblés localement. Après le décès de son employeur, il a fait une demande de résidence permanente pour continuer à travailler.

Malik Boudechicha est en attente de la résidence permanente afin de continuer à travailler. Photo : Radio-Canada

Mais voilà un an et demi que la famille attend. J’ai postulé à tous les emplois qu’il y avait. C’est-à-dire, agent administratif, chauffeur d’autobus, concierge, préposé à la bibliothèque , énumère Malik Boudechicha.

Il dit avoir reçu des offres de travail au District scolaire francophone sud, mais des démarches administratives officielles n'ont pas encore été faites.

Un processus d’immigration qui accuse des retards

Ian Wood, consultant en immigration canadienne, ne comprend pas précisément pourquoi leur demande prend si longtemps à être réglée.

La famille Boudechicha aurait dû avoir des nouvelles il y a au moins six mois, pense-t-il.

Personnellement, je sais qu’il y a des problèmes. Il y en a depuis au moins 18 mois, voire deux ans, à cause de la COVID-19, évidemment , suggère-t-il. Mais le ministère de l’Immigration a d’autres priorités dont il doit s’occuper, comme la crise qui sévit en Afghanistan.

Ian Wood, qui s’occupe du dossier de la famille Boudechicha, dit qu’il va poursuivre ses démarches et espère avoir des nouvelles aussitôt que cette semaine.

Lorsque la famille a tenté de contacter la députée de Moncton-Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas Taylor, aucune précision n’a été donnée quant au dénouement de la situation.

Pas d'accès à l’assurance médicale

Sans la résidence permanente, la famille de Malik Boudechicha n’est pas admissible à l’assurance médicale du Nouveau-Brunswick.

On est partis se balader avec les enfants, j’ai fait tomber ma plus petite, Anna , raconte le père de famille. On ne l’a pas emmenée à l’hôpital sur le moment parce tout allait bien. Mais [pendant] la nuit, elle s’est mise à vomir. Donc là, il fallait l’emmener aux urgences.

Une visite qui aura coûté 700 dollars à la famille.

Malik Boudechicha dit souffrir de troubles de digestion et affirme qu'il a du mal à dormir.

Toute cette situation affecte également ses enfants.

Avant on faisait des activités sportives, et maintenant à cause de la COVID et qu’on n’a pas la résidence permanente, on ne peut pas faire de sport, on doit faire plus attention [à ne pas] se fouler une cheville, se casser une partie de notre corps , raconte l’une de ses filles.

La famille passe donc le plus clair de son temps à la maison, de peur de se retrouver encore une fois à l’hôpital avant de recevoir la réponse tant attendue de la part d’Immigration Canada.

D’après un reportage de Maria-Isabelle Noël