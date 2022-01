Six victoires consécutives pour les Raptors

Fred VanVleet a inscrit 32 points, Pascal Siakam a récolté 29 points et les Raptors de Toronto ont signé un sixième gain de suite cette fois par la marque de 105-101 contre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, dimanche.

Menant par un point à la mi-temps, les Raptors ont bâti une avance de 10 points de 79-69 lors du troisième quart. Les Pelicans ont répliqué avec huit points consécutifs pour conclure le quart.

Une belle séquence des Raptors menés par Siakam a redonné un coussin de neuf points à la troupe de Nick Nurse et la marque était de 91-82. Les Pelicans ont riposté, une fois de plus, avec sept points successifs. Un ancien membre des Raptors, Jonas Valanciunas a créé l'égalité à 93-93 avec 3:50 à faire au match.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Un panier de trois points de Herbert Jones a procuré l'avance aux Pelicans 99-96. VanVleet s'est occupé de la réponse avec deux paniers de trois points et les Raptors menaient 102-99 avec 1:31 à disputer.

Après un panier de Brandon Ingram, des Pelicans, les Québécois ont terminé le boulot pour les Raptors. Chris Boucher a fait un panier de deux points suivi d'un point de Khem Birch de la ligne de lancer franc pour clôturer la rencontre.

Toronto était sans les services de Gary Trent fils qui a été retiré de l'alignement à quelques minutes de la partie. Birch l'a remplacé sur le cinq partant.

Birch a récolté six points et quatre rebonds en 20 minutes de travail. Boucher a inscrit 6 points en 28 minutes de jeu et a cueilli 8 rebonds.