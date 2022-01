La Ville d’Ottawa veut se doter d’un nouveau complexe aquatique

La Ville d’Ottawa recherche actuellement des partenaires financiers afin de construire un complexe aquatique pour y loger une ou deux piscines olympiques de 50 mètres, et ce, d’ici le 14 janvier.

C'est définitivement quelque chose qui serait agréable d'avoir , dit Alexandre Perreault, un athlète de la région qui est aussi un ancien membre de l’équipe nationale de natation.

Une nouvelle installation aiderait les nageurs d'Ottawa à disputer leur meilleure course , ajoute le nageur.

Alexandre Perreault lors d'une compétition de natation en Chine en 2018 (archives). Photo : Associated Press / Ng Han Guan

La seule piscine olympique de 50 mètres de la capitale fédérale est située au Nepean Sportsplex et elle est en deçà des normes internationales.

Cela a empêché la capitale nationale d'accueillir des compétitions majeures.

Un nouveau centre donnerait à la jeune génération d'Ottawa l'occasion d'avoir accès à une meilleure piscine, de meilleurs blocs de départ et une meilleure qualité de l'air , explique Alexandre Perreault.

Des installations en demande

La natation, à cause de ce qui se passe aux Jeux olympiques, devient de plus en plus populaire et la demande sur nos piscines est tout simplement énorme , dit pour sa part Marcia Morris, présidente du Conseil du sport d'Ottawa.

L'accueil de compétitions attire également l'argent du tourisme , ajoute Mme Morris. Bien que la nouvelle installation devrait pouvoir accueillir un événement comme les Jeux du Canada, la présidente estime qu'elle doit également offrir des opportunités aux athlètes locaux.

De son côté, le conseiller municipal de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, appuie le projet. En plus d'encourager les athlètes et d'attirer des visiteurs dans la ville, indique-t-il, une installation aquatique offrira également l'occasion de répondre à la demande en cours de natation.

Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier. Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal affirme que la Ville a mis de côté de l'argent pour la construction d'une piscine de taille olympique et dispose de l'expertise pour gérer l'installation, mais d'autres éléments, ainsi que le financement nécessaire pour les construire, font partie du processus de proposition.

Je pense que pour réussir ce projet et avoir ce que les nageurs locaux veulent, nous devons réunir des partenaires , soutient M. Fleury.

Un autre projet en branle

Un groupe privé travaille depuis près d’une demi-décennie sur un projet similaire, soit un complexe aquatique national de classe mondiale dans la région de la capitale.

Le coût estimé d’un tel complexe aquatique serait de 300 millions de dollars.

Le projet de leur groupe est encore plus ambitieux que celui prévu par la Ville, car il pourrait inclure une troisième piscine de taille olympique, un bassin de plongée dédié et même des terrains de basket-ball et de pickleball.

Peter Lawrence, un ancien athlète de water-polo, fait partie du groupe. Nous détruisons le potentiel de la communauté de haute performance d'Ottawa. Nous devons vraiment fournir ces installations , décrit l’athlète, en ajoutant que son groupe et lui avaient comme projet d’utiliser les terres de Hurdman appartenant au gouvernement fédéral pour leur complexe aquatique et que la communauté aurait accès à l'installation 24 heures sur 24.

De son côté, la Ville d’Ottawa ne précise pas d'emplacement spécifique pour le nouveau complexe aquatique, bien qu'elle note qu'une parcelle a été identifiée à Riverside South pour un centre de loisirs.

La Ville indique également que le projet devrait être développé à proximité du train léger ou du transport en commun rapide par autobus.

Avec les informations de Mathew Kupfer et Marielle Guimond