Des parents et des enseignants espèrent que l’école à distance ne durera pas

Les parents et les enseignants se préparent pour un bref retour à l’enseignement à distance lundi. Certains redoutent que les enfants soient forcés de rester à la maison plus longtemps et s’inquiètent des conséquences possibles d’un enseignement à distance prolongé.

Karla Havelka enseigne à Winnipeg. Elle n’est pas certaine que le travail de préparation qu’exige ce changement en vaut la peine, si c’est pour garder les enfants chez eux seulement cinq jours de plus.

C’est beaucoup de travail, préparer une semaine d’enseignement à distance, dit-elle, et je ne suis pas certaine que ça fera une si grande différence. Mais j’espère vraiment que ça ne se prolongera pas davantage.

Pour Karla Havelka, les pièges de l’enseignement à distance sont évidents.

La dernière fois que les écoles ont dû fermer, seulement six de ses 21 élèves ont participé régulièrement aux sessions virtuelles. En ce moment, certains élèves de sa classe de 5e et 6e années accusent du retard dans des matières de base comme la lecture, l’écriture et les mathématiques.

Ses élèves accusent des retards dans les matières de base, affirme Karla Havelka. Photo : Getty Images / iStock / G Point Studio

Et les enfants qui se heurtent déjà à certaines barrières socio-économiques, par exemple parce qu’ils n’ont pas accès à la technologie ou ne peuvent trouver un endroit tranquille pour étudier dans leur maison bondée, sont les plus durement touchés, dit-elle.

Ça accentue le fossé, mentionne l’enseignante. Ce sont eux qui en souffrent le plus alors qu’ils sont déjà désavantagés.

En conférence de presse, la semaine dernière, la première ministre Heather Stefanson a annoncé que cette première semaine d’école après les fêtes aura lieu à distance. Deux jours avaient déjà été ajoutés au congé scolaire des fêtes.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a annoncé la semaine dernière que le retour à l'école en présentiel aura lieu le 17 janvier. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Les élèves retourneront en classe le 17 janvier. Entretemps, la province s'attelle à la distribution de trousses de tests rapides et de masques médicaux dans les écoles.

La progression du variant Omicron continue d’être fulgurante au Manitoba et contribue à une augmentation des infections de COVID-19.

Mais Karla Havelka estime que la décision de passer à l’enseignement à distance pour la semaine du 10 janvier a été prise très rapidement.

Ils ont dit auparavant que les écoles seront les premières à ouvrir et les dernières à fermer. Ils nous montrent maintenant que ce n’est pas le cas.

Ce qui me préoccupe, explique-t-elle, c’est que s’il y a encore un pic de cas ou si un autre variant se manifeste, nous serons simplement pris dans un cercle vicieux.

Besoin de plus d’appuis

Mary Burton, qui s'occupe d’un beau-fils de 15 ans ainsi que de deux petits-fils de 11 et 10 ans, craint que ces enfants soient parmi ceux qui auront du mal avec l’enseignement à distance.

Ils ont tous les trois des troubles de déficit de l’attention, dit-elle, et leurs résultats scolaires ont souffert la dernière fois qu’ils ont été en apprentissage à distance, sans la supervision constante d’un enseignant.

Pour Mary Burton et son mari, la semaine qui s'annonce sera un chaos total , alors qu’ils travailleront à temps plein tout en s'occupant du travail scolaire des garçons et qu’ils auront aussi leur petite-fille âgée de 5 ans à la maison.

« Il y a une limite à ce qu’un enseignant peut faire en enseignant à distance, et il y a une limite à ce que je peux faire pendant l’enseignement à distance. » — Une citation de Mary Burton, avec trois enfans d'âge scolaire à sa charge

Elle espère que ce changement ne durera qu’une semaine, comme annoncé, et que s’il fallait prolonger l’enseignement à distance, les élèves qui en ont besoin auront plus d’appuis.

Des défis de santé mentale

L'enseignement à distance a aussi un impact sur la santé mentale des enfants, rappelle Karla Havelka.

Les enfants ayant du counselling à l’école ne peuvent plus avoir la même qualité de services quand ils sont à la maison.

L’enseignante s’inquiète de ce qu’elle observe chez ses élèves. Elle se demande si les décideurs comprennent vraiment l’impact de leurs décisions sur les enfants.

Fermer les écoles pose aussi des risques. Je pense qu’ils le comprennent un petit peu, mais pas totalement.

« À ces âges, les enfants devraient s’enthousiasmer pour leur avenir, être excités à l’idée d’aller au secondaire. Mais je ne vois pas ça. C’est comme s’il y avait une sorte de grisaille. » — Une citation de Karla Havelka, enseignante

L’enseignante s’inquiète de ce qu’elle observe chez ses élèves et se demande si les décideurs comprennent vraiment l’impact de leurs décisions. Photo : Shutterstock / Shutterstock

Alana Demler a constaté cet effet sur ses deux adolescentes au cours de la dernière année, alors que la pandémie a exacerbé des troubles de l’anxiété existants et que des symptômes de dépression sont apparus.

Une de ses filles, qui était jusque-là une élève studieuse, a eu du mal à se maintenir à flot, dit-elle.

« Voir ton enfant s'enfoncer de plus en plus profondément dans un pauvre état de santé mentale et se sentir impuissante, ne rien pouvoir faire, c’est démoralisant. C’est horrible. » — Une citation de Alana Demler, mère d'adolescentes

Une semaine d'enseignement à distance, c’est une chose, avance-t-elle. Mais si cette période devait être prolongée, Alana Demler espère qu’il y aura une plus grande flexibilité, afin que les élèves qui ont des défis de santé mentale puissent se rendre à l’école ou obtenir un plus grand soutien.

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk