Magasins fermés le dimanche : pas une bonne idée, selon les commerçants

François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, n’est pas convaincu. À l’inverse, il estime que la mesure fragilise encore davantage les petites et moyennes entreprises.

François Vincent, vice-président Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante Photo : Radio-Canada

À cause de la COVID-19, l’endettement pour les petits détaillants au Québec est de 93 574 $. On frôle les 100 000 $. Il y a 55 % des petite et moyenne entreprise PME qui fonctionnent en dessous de leurs revenus normaux. Donc, ce n’est pas en leur enlevant une journée qu’on va les aider.

Ces données datent de novembre. Avec la nouvelle restriction, sans doute que la situation est encore plus néfaste pour les dirigeants de petite et moyenne entreprise PME .

D'autres voies à explorer

M. Vincent et les membres de la Fédération auraient préféré d’autres annonces, par exemple des baisses de taxes sur la masse salariale [et] plus de candidats en augmentant l'immigration et en améliorant la communication des programmes existants .

Le Conseil canadien du commerce de détail n’est pas plus tendre envers l’action du gouvernement. D’après François Mailly, le directeur des relations gouvernementales, empêcher l’ouverture les dimanches a un effet contre-productif.

Francis Mailly, directeur des relations gouvernementales au Conseil canadien du commerce de détail Photo : Radio-Canada

C'est une mesure qui n'aide absolument en rien la distanciation en magasin. Ce n'est pas nécessairement une mesure de santé publique. Au contraire, plusieurs études parlent d'étendre les heures d'ouverture pour faciliter la distanciation et le trafic, comme on l'a fait pour le Boxing Day.

Opinions divergentes

Sur le terrain, les avis sont partagés. Il y a ceux qui sont mécontents. Rémi Blouin, rencontré dimanche matin aux abords d’une épicerie aux portes closes, en fait partie.

C'est plate, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Franchement, on va-tu attraper plus ou moins la COVID? Non! C'est ridicule.

Au contraire, Danielle Taillefer, croisée à la sortie d’une pharmacie, se montre plus pragmatique. Je m’adapte, on s’adapte. À un moment donné, c’est comme ça. C’est les efforts qu’il faut faire pour s’en sortir.

Si le gouvernement ne prolonge pas cette mesure, les commerces pourront rouvrir leurs portes le dimanche à compter du 23 janvier.

D'après les informations de Colin Côté-Paulette