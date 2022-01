Des mesures sanitaires plus rigoureuses réclamées pour la rentrée scolaire

Les gouvernements provinciaux doivent instaurer des mesures plus rigoureuses pour prévenir les infections à la COVID-19 dans les écoles, croit Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique de l'Université de Montréal.

Les écoles sont les derniers milieux qu’il faut fermer dans une société. Par contre, dans le contexte d’Omicron, c’est important d’avoir des protocoles sanitaires très stricts, renforcés, rigoureux , soutient-elle en entrevue avec Radio-Canada à la veille de la rentrée des élèves albertains et britanno-colombiens.

En Saskatchewan, où on a fait le pari de rouvrir les écoles la semaine dernière, les infections se comptent déjà par centaines.

Bien que la rentrée ait été reportée au 17 janvier en Ontario, au Québec, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, des préoccupations quant aux mesures sanitaires préconisées subsistent.

Malheureusement, le gouvernement du Québec n’a pas encore mis en œuvre ces moyens, on n’a pas encore d’informations sur le protocole sanitaire qui sera mis en œuvre le 17 janvier , déplore Mme Da Silva.

Le retour en classe a été reporté au 17 janvier en Ontario, au Québec, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / CBC/Evan Mitsui

Vaccination des enfants

Au Canada, moins de la moitié des enfants de 5 à 11 ans ont reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19, et seuls 2 % sont doublement vaccinés.

Par contraste, près de 90 % des adolescents ont obtenu au moins une dose de vaccin.

Le taux de vaccination des enfants d'âge primaire au pays est nettement insuffisant, selon Mme Da Silva.

On sait que les enfants développent très peu de symptômes graves, dit la professeure, mais la vaccination permet tout de même de les protéger contre le virus en plus de réduire la charge virale à la fois dans le délai et l’intensité .

« Un enfant vacciné va être moins contagieux moins longtemps et va avoir une contagiosité moins élevée qu’un enfant non vacciné. » — Une citation de Roxane Borgès Da Silva, professeure en santé publique

Autres mesures sanitaires possibles

Afin d'éviter le scénario des écoles en Saskatchewan, Mme Da Silva suggère de dépister les enfants par test antigénique le matin ou tous les deux jours et de protéger les enseignants avec des masques N95.

Cela leur permettrait d’éviter d’être absents et d’être contaminés par des enfants qui présenteraient une charge virale au courant de la journée , soutient la professeure.

C’est important de mettre en œuvre des mesures préventives comme le dépistage systématique quand on envoie des personnes dans des espaces clos mal ventilés , souligne-t-elle. Notons que le gouvernement du Québec a annoncé la distribution de 400 échangeurs d’air dans les écoles qui en ont fait la demande.

Pour Mme Da Silva, l'imposition de telles mesures sort du cadre de l’école puisque les enfants infectés vont forcément contaminer leurs parents, qui vont devoir s’absenter au travail, et ça va avoir un impact non seulement sur la société dans laquelle ils travaillent mais aussi sur la société au complet .

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes