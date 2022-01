Une fillette de 7 ans réussit à faire installer un passage piéton

Un nouveau passage piéton doté de lumières clignotantes et de panneaux de signalisation a été aménagé sur l’avenue Central de Delta en Colombie-Britannique après une pétition initiée par une petite fille de 7 ans.

Arianne Dieleman a proposé l'installation en novembre 2020 en expliquant que son frère avait failli être renversé par une voiture à cet endroit alors qu’ils revenaient ensemble de l’école.

La Ville de Delta a fait parvenir la pétition auprès d’un comité administratif et le passage piéton a été inscrit dans le budget 2021. Il a été installé près du parc Lions où Arianne a l’habitude de jouer.

Un virage ne permet pas aux piétons de voir facilement les voitures qui arrivent à cet endroit. C'est la raison pour laquelle en plus des lumières et des panneaux, les trottoirs ont également été surélevés.

Ma mère est fière, mes frères et sœurs ne s’en soucient guère et mon père est heureux , explique Ariane Dieleman.

Ariane Dieleman sourit près du passage piéton qu'elle a souhaité sur l'avenue Central de Delta. Photo : Fournie par Carmelle Dieleman

D’après sa mère, Carmelle Dieleman, Arianne a fait du porte-à-porte à la recherche de signatures après avoir été convaincue par sa grand-mère de lancer la pétition.

Je ne pensais pas que ça arriverait si vite , dit Carmelle Dieleman. On pensait qu’ils peindraient des lignes sur la rue, mais la Ville en a fait bien plus. Le passage est merveilleux. »

Le conseiller municipal Dylan Kruger dit qu’un passage piéton à cet endroit est important. Il loue les efforts de la petite fille et notamment son intérêt sa communauté et la politique municipale : « Cela me donne beaucoup d'espoir pour la prochaine génération. »

Arianne, pour sa part, envisage d’aller au-delà de la politique locale : Je pensais trouver quelque chose pour arrêter le réchauffement climatique, car cela profitera à la Terre .

D'après les informations d'Akshay Kulkarni