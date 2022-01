Alerte de froid extrême au pays

Ce grand froid arctique s'est déjà fait sentir en Saskatchewan et continuera de sévir au Manitoba jusqu'à lundi.

En Ontario, la région de Toronto se prépare à l'arrivée d'un front froid. Les chutes de neige actuelles doivent prendre fin lundi matin. Le froid arctique se fera sentir dans le nord de la province.

Au Québec, le froid extrême se fera sentir au nord comme au sud. Une alerte est en vigueur pour toutes les régions, sauf au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Ces secteurs sont visés par une veille de bourrasques de neige avant l'arrivée du front froid.

En Abitibi, la masse d'air arctique combinée à des vents modérés produira un refroidissement éolien entre -38 et -45 la nuit prochaine, lundi matin ainsi que mardi matin, a annoncé Environnement Canada.

Ces valeurs s'appliquent aussi au Saguenay–Lac Saint-Jean et dans les Laurentides, où le froid ressenti oscillera entre -38 et -42 mardi matin.

La Mauricie, les Bois-Francs, la région de Québec et la Côte-Nord peuvent s'attendre à des vents vifs qui entraîneront des valeurs de refroidissement éolien à près de -38 mardi matin, sans compter les bourrasques de neige.

Pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, Environnement Canada a émis une veille de bourrasques de neige d'ici lundi matin avant un front froid vigoureux. De la neige forte et de la poudrerie rendront les déplacements hautement hasardeux, d'autant plus qu'à l'arrière de ce front, les températures vont rapidement chuter et pourraient rendre les surfaces glacées et glissantes, prévient l'agence fédérale.

Dans la région de Montréal, le refroidissement atteindra -38 mardi matin. La région métropolitaine perdra près de 15 degrés entre dimanche et lundi.