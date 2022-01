Attention à la neige, aux vents et au froid!

Bourrasques de neige, puis froid extrême, tel est le cocktail météorologique qui attend les habitants de la grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches à partir de ce dimanche soir et pour les prochains jours.

Les précipitations de neige balayées par de forts vents seront les plus intenses dans la nuit de dimanche à lundi.

Annabelle Fillon, météorologue à Environnement Canada, met en garde les automobilistes contre les dangers de ce phénomène naturel. À cause de la poudrerie, la visibilité pourrait devenir nulle soudainement.

-38 mardi matin

Côté températures, elles vont chuter ensuite. Il va faire très froid en fin de nuit. On peut s’attendre à -20 degrés. Ce qui donnera -30 avec le refroidissement éolien , annonce la météorologue.

Et le mercure va continuer de descendre. Le pire sera atteint mardi matin.

Une masse d'air arctique combinée à des vents vifs produira des valeurs de refroidissement éolien près de -38 , est-il écrit sur le site d’Environnement Canada.

Annabelle Fillon rassure les plus frileux. On observera une amélioration dans le courant de la journée [mardi] et le retour à des normales de saison dès mercredi matin.

