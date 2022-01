Plus de 90 éclosions ou veilles d’éclosion dans les CHSLD, RPA et RI de l’Estrie

La COVID-19 fait un retour en force dans les milieux de vie pour aînés de l'Estrie. Quelque 90 éclosions et veilles d'éclosions sont recensées dans les CHSLD, RPA et RI de la région.

Cette situation force le CIUSSS de l'Estrie-CHUS à mener plusieurs opérations de dépistage dans les milieux touchés par des éclosions ou des veilles d'éclosion.

Maintenant que les tests PCR dans les centres désignés sont réservés à des clientèles bien précises, des équipes sont ainsi libérées et déployées dans ces milieux de vie.

La membre du comité des résidents du CHSLD Youville, Ginette Desmarais, affirme que cette opération dépistage est rassurante.

« On sent que les mesures sont ciblées, sont plus encadrées et ça donne des résultats.Ça en prend des dépistages massifs. On a plus l'information en temps réel. Le jour où on vient visiter, on a le portrait de la situation. » — Une citation de Ginette Desmarais, membre du comité des résidents du CHSLD Youville

Ginette Desmarais qui est aussi proche aidante de son mari estime que les résidents trouvent toutefois le confinement à leur chambre plus difficile.

Des mesures sanitaires renforcées

Les règles sanitaires ont été resserrées il y a cinq jours dans les CHSLD, RPA et RI.

En CHSLD et ressources intermédiaires (RI) 1 personne proche aidante est permise par jour

Chaque résident identifie quatre personnes proches aidantes pour des visites

Les sorties sont interdites pour des rassemblements, sauf exception

En résidences privées pour aînés ( RPA) 1 personne proche aidante est permise à la fois

2 personnes proches aidantes par jour pour chaque résident

Les sorties pour rassemblements sont soumises aux mêmes conditions que la population générale dans les RPA

Les repas en salles à manger sont autorisés, mais avec des mesures strictes

Des proches aidants rencontrés au CHSLD Youville affirment que les mesures en place ont changé l'ambiance dans l'établissement.

« Avant le resserrement, c'était vivant. Il y a des personnes qui se promenaient en chaises roulantes, il y avait beaucoup de monde, tandis que là c'est fantôme. » — Une citation de proche aidant

En plus de l'annulation d'activités, le proche aidant souligne qu'il est maintenant nécessaire de garder ses distances lors des visites en plus de revêtir l'équipement de protection. Il n'y a pas de câlins, ces personnes-là en ont besoin, mais on leur explique , souligne un proche aidant.

Certains choisissent les visites en plein air. On voit nos parents à l'extérieur, on n'entre pas, et autant nos parents que nous on marche côte à côte dehors masqués , indique un autre proche aidant.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS tiendra un point de presse en début de semaine concernant sa stratégie vaccinale. L'implantation d'un deuxième centre de vaccination n'est ni infirmée ni confirmée par le CIUSSS.

Avec les informations de Pierrick Pichette