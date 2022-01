Le bornage est amorcé au village de pêche blanche de L’Anse-à-Benjamin

Le bornage du village de pêche blanche de L'Anse-à-Benjamin à La Baie est débuté, et ce, un peu plus tôt cette année.

Avec les pêcheurs dans leurs abris temporaires qui attendent que la glace s'épaississe, la fébrilité était à son comble dimanche.

Aussitôt que l'épaisseur de glace minimale de 20 centimètres (huit pouces) a été atteinte à L'Anse-à-Benjamin, les équipes ont débuté le bornage, qui se poursuivra lundi.

Les trous sont maintenant forés et les poteaux sont placés.

On met des piquets de bois pour délimiter les villages. On va mettre des adresses de façon à ce que quand on va déneiger et qu'on va être prêt pour l'embarquement, bien les cabanes vont pouvoir se positionner à la bonne place , a expliqué Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature.

Le bornage sert à délimiter les rues et les terrains du futur village de pêche sur glace. Photo : Radio-Canada

Pour les travaux, l’organisme qui gère pour Saguenay l'activité de pêche blanche a fait appel à une firme d'arpenteurs-géomètres.

Contact Nature m'a fourni un fichier qui délimite les terrains. Moi, ce que je fais, c'est que je viens les placer réellement sur le terrain, sur la glace, avec cette machine-là qui marche par satellite , a précisé Alexandre Lavoie, arpenteur chez Laberge Guérin.

La pêche au poisson de fond s'est amorcée à minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Pour l'instant, les pêcheurs doivent se limiter à des tentes portatives pour se protéger du froid.

Certains passionnés de la pêche sur glace préfèrent évidemment les cabanes isolées pour un confort optimal.

Absolument, c'est moins dur pour les bouts de doigts , a partagé en riant une pêcheuse rencontrée sur les glaces.

Un stationnement en moins

La sécurité est de mise sur la glace, mais aussi sur la terre ferme. La fermeture d'un stationnement a forcé les pêcheurs à se stationner le long de la route de L'Anse-à-Benjamin. Dimanche, il y avait des véhicules sur au moins un kilomètre.

Historiquement, il y avait un stationnement sur un champ agricole, je ne suis pas à 100 % au courant du dossier, mais à ce que j'en comprends, c'est la Commission de protection des terres agricoles (CPTAQ) qui a donné un avis comme quoi un stationnement ne pouvait pas être utilisé. À ce moment-là, c'est la municipalité et le groupe des Écorceurs qui sont en train de regarder ce qui peut-être fait , a indiqué Marc-André Galbrand.

Lorsque la glace aura atteint une épaisseur de 30 centimètres (12 pouces), près de 400 stationnements seront disponibles directement sur la baie des Ha! Ha!.

Mercredi, le mesurage de la glace se fera dans le secteur de Grande-Baie. Le premier exercice avait montré un manque d’épaisseur mercredi dernier pour procéder au bornage.

D’après un reportage de Béatrice Rooney