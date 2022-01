Accident de travail mortel à Cap-aux-Meules

Le résident madelinot s’affairait sur le pont du traversier à Cap-aux-Meules vers 11 h dimanche lorsqu’un accident s’est produit.

Les services d'urgence ont été informés qu'un homme avait été grièvement blessé en travaillant sur le pont du traversier, qui était à accoster au quai des Îles-de-la-Madeleine , indique la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Marythé Bolduc.

Selon la SQ, qui se fait avare de détails pour l’instant, le décès de la victime a été constaté une fois le traversier arrivé à quai.

Une enquête conjointe de la Sûreté du Québec et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est en cours pour tenter de déterminer les causes de l'accident.