COVID-19 à Toronto : le centre d’isolement pour sans-abri plein à 95 %

Les responsables de la Ville ont demandé au personnel des refuges d'élaborer des plans qui permettront aux sans-abri infectés par le virus de s'isoler in situ , c'est-à-dire en restant sur place dans les refuges où ils séjournent.

Des sans-abri qui ont contracté la COVID-19 affirment qu’ils ont tenté d’obtenir une place dans le centre d’isolement mais qu’ils ont été rejetés, selon des activistes pour les droits des sans-abri.

Ces activistes demandent à la Ville de Toronto d’obtenir de l’aide des différents niveaux de gouvernement pour gérer la propagation rapide du variant Omicron dans les refuges.

Or, un haut fonctionnaire de la Ville a rejeté l'idée d'une aide extérieure. Nous n'avons pas besoin d'aide, actuellement , a déclaré Gord Tanner, directeur général de la division Shelter Support and Housing Administration [Administration des refuges et du logement, traduction libre] de la Ville, à l'émission The National de CBC.

Ce sont des moments difficiles pour tout le monde, dans toutes les communautés à travers le Canada. L'impact sur les personnes vulnérables, y compris les sans-abri, a été important. Mais nous sommes préparés et nous avons des plans d'urgence en place.

M. Tanner a déclaré que la Ville gère le plus grand système de refuges au Canada, fournissant un abri à environ 7200 personnes par nuit dans 101 refuges.

Bien que M. Tanner ait rejeté la nécessité d'une aide extérieure, il a reconnu que la capacité de maintenir un espace d'isolement pour le nombre de personnes susceptibles d'être touchées par ce variant est très difficile [à maintenir].

Le centre d'isolement dispose de 60 chambres.

Vendredi à 8 h 30, le tableau de bord des données sur les pandémies de la ville indiquait que 34 éclosions avaient été recensées dans les refuges d'urgence, avec 214 cas et une personne hospitalisée. Seaton House, le plus grand refuge pour hommes de la Ville, en est à sa septième éclosion, selon des données recueillies par des activistes.

Cathy Crowe, une infirmière de rue et membre du Shelter and Housing Justice Network, a déclaré que le manque d'espace disponible au centre d'isolement est alarmant .

Cathy Crowe se dit choquée par la situation. Photo : Radio-Canada / Laura DaSilva/CBC News

Si [un sans-abri a] la COVID en ce moment, ça n'a pas d'importance. [Il] est coincé dans un refuge [ordinaire].

Selon elle, ça signifie que ceux qui n’ont pas la COVID-19 et qui sont dans le même abri sont très vulnérables.

Greg Cook, un travailleur de proximité à Sanctuary Ministries of Toronto, a déclaré que la Ville n'était pas prête à faire face à Omicron.

Je dirais que la Ville a été lente à réagir et qu'elle planifiait pour le meilleur des scénarios , a déclaré M. Cook. La Ville doit demander une aide fédérale.

Dans une déclaration publiée en fin de semaine, la Ville a reconnu que le centre d’isolement est presque plein : Il y a une forte demande pour le programme, cependant des places se libèrent tous les jours.

Avec les informations de CBC News