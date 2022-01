Rentrée en classe dès le 17 janvier dans les cégeps et les universités

Cette décision inquiète à la fois les étudiants et les enseignants du Cégep de Sherbrooke.

« Personnellement, je m'inquiète beaucoup, s'il n'y a aucune mesure additionnelle, de l'augmentation fulgurante du nombre de cas à la suite de la rentrée en présence. » — Une citation de Hugo Forget, représentant de l'Association des étudiants du Cégep de Sherbrooke

L'Association des étudiants du Cégep de Sherbrooke se demande pourquoi il faut revenir au cégep le 17 janvier alors que le risque de basculer en virtuel quelques jours plus tard est bien réel.

Le représentant de l'association admet toutefois que les cours en présentiel sont très attendus par les étudiants. C'est sûr que le retour en présence fait plaisir à plusieurs personnes, notamment pour la motivation et la concentration , souligne Hugo Forget.

Une question de motivation, selon la ministre

Dans une déclaration écrite obtenue par Radio-Canada, le cabinet de la ministre Danielle McCann confirme que la motivation des étudiants a pesé dans la balance.

Les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas été des lieux d'éclosion lors de l'automne et les mesures comme le port du masque obligatoire en tout temps demeurent les mêmes. Les étudiants et le personnel sont très majoritairement vaccinés, plus que la population générale. Finalement, il ne faut pas oublier que l'isolement des jeunes causé par l'enseignement à distance a eu un impact majeur sur leur santé mentale et sur leur réussite , a indiqué l'attachée de presse Valérie Chamula.

Toutefois, avec la progression fulgurante du variant Omicron, les étudiants espèrent des mesures de protection renforcées sur le campus.

On l'a vu en Ontario, les professeurs vont avoir accès à des masques N95 et à des filtres pendant les classes. Ça assurerait une rentrée beaucoup plus sécuritaire , affirme Hugo Forget à titre de comparaison.

Déception chez les enseignants

Le Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke affirme être déçu de la décision de la ministre.

« On est très déçus de la ministre d'avoir attendu aussi tard pour annoncer qu'elle permettait un retour à distance pour les deux premières semaines et qu'elle ne prévoit aucune mesure pour soutenir les enseignants et les étudiants dans cette aventure-là. » — Une citation de Julie Dionne, présidente du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke

Selon le syndicat, la ministre McCann manque de réalisme puisque bien des étudiants n'auront d'autre choix que de rater leurs cours en raison des nombreuses contraintes qu'impose présentement la pandémie.

Les services de garde ne sont plus accessibles à tout le monde. Il y a les enseignants, mais il y a aussi les étudiants parents. La société de transport a annoncé que ses lignes seraient sur les horaires d'été, mais les horaires d'été ne se rendent pas pour le début des cours de partout à Sherbrooke , indique Mme Dionne.

Les enseignants du Cégep de Sherbrooke se réuniront mardi en assemblée générale, mais un recours à des moyens de pression est déjà écarté. La direction du cégep, quant à elle, sera de retour au travail lundi et sera appelée à exposer sa position au sujet de la rentrée à venir.

D'après le reportage de Jean Arel