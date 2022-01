Des locataires laissés sans chauffage pendant 10 jours à Saskatoon

Des familles autochtones et des réfugiés habitant un immeuble de trois étages sur le chemin Appleby à Saskatoon ont vécu sans chauffage pendant 10 jours, alors que les températures extérieures pouvaient atteindre -50 °C.

Ils ont revêtu bottes et manteaux d’hiver et se sont enroulés dans des couvertures, dans leurs appartements, pour tenter d'échapper au froid.

L'inspecteur des incendies, appelé sur les lieux mardi, a déclaré l’immeuble dangereux. Jeudi, les locataires ont pu être relogés dans des hôtels.

Parmi les locataires, certains réfugiés appartiennent au groupe ethnique des Karens, originaires de l’Asie du Sud-Est. Ils ont répondu aux questions de CBC avec l’aide d’un interprète, samedi, à la condition de ne pas être identifiés.

Des interruptions intermittentes du système de chauffage ont commencé à se produire plusieurs jours avant Noël, disent-ils, mais la température intérieure, plus froide, restait gérable.

Le 27 décembre, quand le chauffage s’est complètement arrêté, ils se sont adressés à Mainstreet Equity Corp., la compagnie de Calgary qui gère l’immeuble.

Ils disent qu’on leur a alors fourni une chaufferette par appartement, et qu’on leur a dit que le problème serait réglé sous peu. Les petites chaufferettes ont été inutiles pour combattre le froid, disent-ils. Quelques personnes sont alors allées habiter chez des membres de leurs familles à Saskatoon, mais la plupart n’avaient aucun endroit où se réfugier.

Mainstreet Equity leur a dit qu’il était difficile, pendant les fêtes, de trouver les experts et les pièces nécessaires pour faire les réparations.

Une deuxième chaufferette, qui elle aussi a eu peu d’effet, leur a été fournie.

Quelqu’un a finalement contacté le Service des incendies qui, lors d’une inspection faite mardi, a jugé l’immeuble dangereux.

Les résidents ne savent pas quand ils pourront revenir dans leurs appartements.

Dans l’après-midi de samedi, CBC a constaté qu’une affiche avait été apposée sur la porte principale, informant que l’immeuble était fermé et que personne ne pouvait y entrer.

Un gardien de sécurité a indiqué qu’il était la seule personne sur place.

À Calgary, le bureau de Mainstreet Equity Corp. a décliné une demande d’entrevue, mais a indiqué dans un courriel que le confort et la sécurité de nos locataires sont notre plus grande priorité .

L’entreprise dit avoir tenté de régler le problème plus rapidement, mais indique que ça s'est révélé impossible en raison de la COVID-19, qui entraîne des pénuries de personnels et des retards dans les chaînes d’approvisionnement, et en raison du froid intense qu’il a fait récemment.

L’entreprise dit avoir collaboré avec les autorités locales pour loger les locataires dans des hôtels, et leur a donné des cartes cadeaux et de la nourriture.

L’entreprise n’a pas indiqué pourquoi il lui a fallu 10 jours avant de déplacer les locataires.

Avec des informations de Jason Warick