Le Parti québécois (PQ) a exprimé dimanche son indignation concernant la décision de transférer des personnes âgées hospitalisées vers les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et demande au gouvernement Legault des explications.

Il semble que le gouvernement n'a pas du tout tiré de leçon de la première vague. On fait les mêmes erreurs encore en surchargeant les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , comme si on n'avait pas vu les conséquences d'une telle décision , a affirmé la députée Lorraine Richard dans un communiqué, avant de s'interroger sur la pertinence de telle décision.

Des hôpitaux débordés en raison de la COVID-19 ont commencé à transférer des personnes âgées actuellement hospitalisées vers des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD . C'est la seule solution, si on veut libérer des lits et s'occuper des autres malades, a déclaré à Radio-Canada le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec.

Les péquistes y voient la main du gouvernement de François Legault. C'est la porte-parole du parti pour les aînés et les proches aidants, la députée Lorraine Richard, qui a sonné l'alerte tout en dénonçant l'absence de vision du gouvernement provincial.

Mme Richard redoute les conséquences de cette décision, qui, selon elle, risque de surcharger les ressources et de mettre à risque la qualité des soins pour les autres aînés dans le même établissement .

« Les aînés ne doivent pas, encore une fois, faire les frais de la mauvaise gestion de la pandémie par le gouvernement [du Québec]. » — Une citation de Lorraine Richard, députée du Parti québécois

La députée de Duplessis, Lorraine Richard. Photo : Radio-Canada

Le Parti québécois PQ exige que la lumière soit faite sur les mobiles de cette décision, car il serait grandement étonnant que le centre intégré de santé et des services sociaux (des Laurentides) n'ait pas obtenu un aval du ministère .