Gaspé vit un véritable boom économique

L’agrandissement de l’usine LM Wind Power permettra de créer jusqu'à 200 nouveaux emplois, ce qui représente de nouveaux résidents qu’il faudra loger et auxquels il faudra pouvoir offrir des services, dont des places en garderie.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté (archives) Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

2021 a été une année record en ce qui concerne la construction, souligne le maire. C’est pour près de 240 millions de dollars de chantiers qui auront été entrepris et/ou complétés.

Daniel Côté précise que le record précédent, de 115 millions de dollars, datait de 2006.

« C'est incroyable, ce qui se passe présentement. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

Les aléas de la pandémie, l’accès aux matériaux et les coûts plus élevés, les délais plus longs et la rareté de main-d'œuvre ne nous ont pas empêchés d'avancer , constate le maire, fièrement.

Il fait aussi savoir que 161 maisons, logements sociaux ou privés ont été construits en 2021. Il rappelle que plus de 300 logements ont été créés ces cinq dernières années.

Mais tout n’est pas réglé. La Ville de Gaspé a toujours besoin de nouveaux promoteurs immobiliers pour la construction de logements locatifs, entre autres.

Plus de 300 logements ont été créés ces cinq dernières années. Photo : Radio-Canada

Projets majeurs

Plusieurs projets majeurs de construction ont commencé, dont le chantier de LM Wind Power (160 millions de dollars), celui de la Maison des aînés de Rivière-au-Renard (30 millions de dollars), et du Centre de services du ministère des Transports (21 millions de dollars).

La construction d’une route entre le parc industriel des Augustines et le port de mer, pour transporter d'énormes pales d’éolienne, figure aussi dans les projets considérés comme urgents.

Même si l’accès à un programme d’aide à la construction d’un nouvel aréna lui a échappé l'an dernier, Daniel Côté ne perd pas le projet de vue et entend bien se tenir prêt en vue de nouveaux programmes.

L'aréna de Gaspé aura 50 ans bientôt (archives). Photo : Radio-Canada

Le transport aérien régional : un enjeu incontournable

Le maire de Gaspé veut profiter pleinement de cet élan. C'est pourquoi le transport aérien régional demeure un enjeu majeur à ses yeux.

Depuis que Air Canada nous a laissé tomber, on a deux transporteurs, Pascan Aviation et PAL Airlines, rappelle Daniel Côté. Donc à quelque part, on est chanceux de les avoir. Par contre, les horaires des vols et les prix des billets demeurent aussi problématiques.

Ils sont plus stables qu’avant, mais quand même coûteux, même si les Gaspésiens peuvent obtenir des réductions de 30 % et les Madelinots, de 60 %.

Transport aérien régional à l'aéroport de Gaspé (archives) Photo : Radio-Canada

Il admet toutefois que la situation peut difficilement s’améliorer avec les importantes diminutions de la clientèle qui voyage moins en raison de la pandémie.

Avant la pandémie, on était à 25 000 passagers par année, et là, on n’est même pas à 10 000, mentionne-t-il. Je les comprends, [les compagnies aériennes], de ne pas être en mesure d'offrir plus.

Comme plusieurs autres maires, il attend avec impatience la réforme promise par le ministre des Transports, François Bonnardel.

D'après une entrevue réalisée par Bruno Lelièvre