3 millions de tests rapides mardi dans les pharmacies du Québec

La première livraison importante de tests rapides de 2022 arrive dans les entrepôts du Québec lundi. Les 3 millions de tests seront livrés en pharmacie dès le lendemain et disponibles pour ceux qui voudront s’en procurer.

Puisqu’ils sont distribués en boîte de cinq, quelque 600 000 Québécois peuvent espérer en obtenir à court terme.

On voit une certaine accélération des tests en pharmacie même si on sait que ça reste nettement en deçà de la demande , commente le directeur général de l’Association québécoise des distributeurs en pharmacie.

Dans ces circonstances, Hugues Mousseau demande aux gens qui ont déjà des tests à la maison d’éviter de se procurer une boîte additionnelle.

Si on considère qu'il y a environ 7 millions de Québécois qui ont 14 ans et plus, ça veut dire qu'il faudrait avoir environ 35 millions de tests par mois pour être capable de répondre à la demande de manière intégrale.

Hugues Mousseau, directeur général de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie (archives) Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Les 3 millions de tests constituent la première livraison importante en pharmacie depuis le début de l’année 2022. Ils proviennent des stocks fédéraux alors que le gouvernement Trudeau s’est engagé à acheminer plus de 30 millions de ces tests au Québec en janvier.

Ceux-ci s’ajouteront aux 12 millions de tests commandés par le gouvernement provincial, dont une partie sera réservée pour le réseau de la santé et de l’éducation et pour les travailleurs de la sécurité publique.

Différentes approches

Si vous vous demandez quelle sera la meilleure façon de mettre la main sur une boîte de tests, Hugues Mousseau avance que le plus simple est probablement de vous adresser à votre pharmacien habituel.

Certaines pharmacies distribuent les tests selon le modèle du premier arrivé premier servi, d’autres placent les gens sur des listes d’attente et d’autres encore permettent à la population de réserver une boîte sur le site Clic Santé, quoi que cette dernière option semble encore très peu répandue dans la région de Québec.

Il n'y a pas d'approche uniforme parce que vraiment on veut respecter le fait que chaque pharmacien propriétaire connaît sa clientèle [...] et c'est la raison pour laquelle les outils peuvent être légèrement différents pour faire la distribution , explique Hugues Mousseau.

Quant au manque de prévisibilité sur la disponibilité des tests rapides, il demande à la clientèle d’être compréhensive. Les pharmaciens propriétaires ne savent pas nécessairement longtemps à l'avance la date à laquelle ils vont recevoir des tests ni les quantités.

Par ailleurs, le directeur général de l’association n’a aucun doute que les distributeurs seront en mesure de livrer des dizaines de millions de tests aux pharmacies quand les arrivages seront plus fréquents.