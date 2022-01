Des tests PCR pour contrer les espèces envahissantes

Les tests d’acide désoxyribonucléique ADN permettent une détection rapide, avant une présence endémique, au moment où il est encore possible d’agir.

C'est effectivement la même technologie que les tests effectués pour dépister le virus de la COVID-19, confirme Nathalie Simard, biologiste à l’institut Maurice-Lamontagne et responsable du dossier des espèces aquatiques envahissantes.

C'est un outil est très sensible, souligne la biologiste. Il permet de repérer très faible présence avant l'infestation.

La technique peut être employée partout et est appelée à s’étendre. Étant donné qu’on a un grand territoire, ça nous permet de choisir les endroits où on va aller chercher plus en profondeur une espèce en particulier , explique la biologiste.

Pour le moment, toutefois, c’est seulement dans l’archipel madelinot que les tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR sont utilisés. La raison en est fort simple. C’est le secteur maritime du Québec qui compte le plus grand nombre d’espèces envahissantes, soit sept espèces.

L’équipe de Nathalie Simard y a eu recours pour la première fois en 2019 afin de vérifier la présence du crabe vert. L’espèce est présente depuis bon nombre d’années, 2010-2012, dans les marais et côtes rocheuses de l’archipel.

La population a chuté autour de 2015-2016 à la suite d’une pêche intensive, mais aussi de plusieurs hivers plus froids. Difficile de déterminer la cause de la chute de la population, note la biologiste, mais l’outil est désormais utilisé pour suivre la population. Au cas où la population se mettrait à augmenter de façon importante, pour qu’on ait un signal avec l’ADN pour dire : "Ok, il se passe quelque chose et il faut retourner faire de la pêche intensive pour contrôler la population".

La population de crabe vert reste sous haute surveillance. Photo : Courtoisie : Pêches et Océans Canada

La méthode permet d'épargner du temps et des efforts. D’aller chercher deux litres d’eau et de le filtrer, c’est rapide.

Intervention rapide

Récemment, les biologistes sont aussi effectué des tests d’acide désoxyribonucléique ADN pour contrôler la présence de l’ascidie jaune aux Îles-de-la-Madeleine, un tunicier qui filtre le plancton et entre ainsi en compétition avec les mollusques comme les moules et les huîtres. C’est une problématique qui peut causer bien des dommages à l’industrie des moules , souligne Nathalie Simard.

Les tests ont révélé la présence de l’ascidie à la marina de Havre-aux-Maisons cet été.

Une équipe de plongeurs a pu confirmer la présence de l’envahisseur en faible abondance et un nettoyage a aussitôt été entrepris afin d’éviter que l’espèce colonise les lieux.

Nathalie Simard explique que des tests ont aussi été effectués dans certains sites de la Côte-Nord ou de la Gaspésie. Tous les tests se sont avérés non concluants.

Les tests effectués sur la Côte-Nord et en Gaspésie n'ont rien détecté. Photo : Filippo Ferrario

Par contre, ça ne veut pas dire que d’autres envahisseurs ne sont pas présents puisque pour l’instant, seuls les tests pour le crabe vert et l'ascidie sont effectués puisque ce sont les deux espèces les plus préoccupantes.

Éventuellement, la détection par acide désoxyribonucléique ADN environnemental pourrait s’étendre à toute espèce sous surveillance.

Près d’une vingtaine d’espèces sont sous surveillance, dont sept sont désormais présentes dans le Québec maritime.

Nathalie Simard répugne à donner un chiffre précis. On a une watch list, mais on sait qu’il y a des espèces qui peuvent arriver sans qu’elles passent par la Nouvelle-Écosse ou la côte est des États-Unis.

Le potentiel de la méthode est là, relève la biologiste. Ce sont des outils de monitorage qui pourraient nous servir à couvrir beaucoup plus de territoire , ajoute la chercheure.

Un vaste territoire marin sous haute surveillance

La détection par acide désoxyribonucléique ADN environnemental est toujours utilisée en complément d’autres méthodes et s’ajoute à l’arsenal de lutte contre les espèces invasives.

Le programme de surveillance des espèces envahissantes couvre près d’une quarantaine de sites d’échantillonnage répartis entre le fjord du Saguenay jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine.

Dans l’estuaire, les espèces suivies par le programme et qui pourraient s’installer à court terme, puisqu’elles sont présentes dans les maritimes ou sur la côte américaine, n’ont pas été repérées jusqu’à présent.

Des collecteurs, comme des pièges pour des tuniciers envahissants, ont aussi été installés dans des sites d’aquaculture, notamment en Basse-Côte-Nord. Pour l’instant, ils n’ont pas d’espèces envahissantes en Basse-Côte-Nord, mais on veut être présent sur le terrain , indique la responsable du programme.

Pour protéger la culture des algues

Dans la baie des Chaleurs et à certains endroits sur la Côte-Nord, deux espèces envahissantes, aussi présentes aux Îles, sont étroitement surveillées.

La caprelle japonaise, un petit crustacé qui infeste les bouées et les cordages, et membranipora, qui peut envahir les champs de laminaires.

Tant sur la Côte-Nord que dans la baie des Chaleurs, il n’y a pas d’infestations très importantes à part le membranipora où, certaines années, l’eau est plus chaude, indique Mme Simard.

Membranipora est un bryozoaire, un invertébré qui peut coloniser une forêt de laminaires et qui, pour la commercialisation, va en altérer l'aspect. Photo : Courtoisie : Pêches et Océans Canada

Dans les eaux du Maine, Pêches et Océans rapporte que membranipora a déjà causé la destruction de forêts entières de laminaires ce qui peut être la cause de dommages importants à l’habitat de nombreuses espèces.

Même si elle n’est pas toxique, la présence de membranipora est aussi un inconvénient important dans la culture d’algues en émergence dans la baie des Chaleurs.

Un projet de détection rapide de la présence de membranipora est en cours en collaboration avec les aquaculteurs pour leur permettre de récolter leurs algues avant la colonisation.

Malgré le rôle important que joue le programme pour contrer la propagation des espèces non désirables, Nathalie Simard, rappelle que le principal enjeu demeure la prévention. Une fois qu’elles sont établies, il n’y a pas grand-chose à faire.

Le comportement responsable de la population, notamment lors de la navigation, demeure un facteur clé de la lutte.