La Ville de Toronto veut plus de radars photo

La Ville de Toronto envisage de déployer 25 nouveaux radars photo afin de réduire le nombre de décès et de blessures graves sur les routes. Cependant, des activistes affirment qu'il faut en faire beaucoup plus pour rendre les rues de la ville sûres.

En 2020, la Ville a installé 50 de ces caméras automatisées, à raison de deux par quartier, qui sont déplacées vers un nouvel emplacement tous les trois à six mois.

Des recherches menées par l'hôpital SickKids montrent que les voitures circulent à une vitesse réduite, en moyenne, dans les zones où les caméras ont été installées. Ces résultats sont à l'origine de la demande d'installer encore plus de caméras, a déclaré le conseiller municipal Mike Layton à CBC News.

Nous voulons nous assurer que nous avons le même impact positif sur la sécurité de nos routes à d'autres endroits , a-t-il déclaré. En termes simples : ça fonctionne, répétons l’expérience.

En 2021, 58 personnes sont mortes après des collisions dans les rues de Toronto.

Les caméras ne sont qu'une partie du plan Vision zéro de la Ville, une stratégie qui vise à réduire à zéro le nombre de décès liés à la circulation. Le Comité de l'infrastructure et de l'environnement se réunira mardi pour discuter de l’achat et de l’installation de nouvelles caméras. Si elles sont approuvées, elles seront installées en 2023.

M. Layton a dit qu'il aimerait que le déploiement ait lieu plus tôt, mais il a été retardé pour coïncider avec l'introduction d'un nouveau système automatisé qui simplifiera le long processus de paperasserie pour les agents d'application de la loi provinciaux - et évitera un arriéré dans le système judiciaire.

Beaucoup de contraventions

La Ville a également fait état d'un total de 227 322 contraventions pour excès de vitesse émises par les radars photo au cours de cette première année.

Mais M. Layton tient à préciser que la Ville ne tente pas de faire des profits.

Le conseiller municipal Mike Layton. (Archives) Photo : Radio-Canada

Les amendes servent essentiellement à payer les caméras , a-t-il déclaré. L'argent incite les gens à cesser de pratiquer des comportements dangereux comme les excès de vitesse.

De leur côté, certains activistes souhaitent que la Ville fasse davantage pour atteindre plus rapidement l'objectif du programme Vision zéro.

Matti Siemiatycki, directeur de l'Infrastructure Institute de l'Université de Toronto, a déclaré que le radar photo en soi ne [...] nous mènera pas à Vision zéro .

M. Siemiatycki veut un plan d'action plus drastique au lieu des changements progressifs qui ont historiquement été mis en œuvre par la Ville.

Pour Albert Koehl, de l'Avenue Road Safety Coalition, il s’agit de repenser complètement la façon dont les routes de Toronto sont tracées et construites.

Nous pouvons installer des radars dans toute la ville , a-t-il déclaré. Mais à plus long terme, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une refonte des routes.

L'Avenue Road Safety Coalition a demandé à la Ville de réduire le nombre de voies de circulation sur la route Avenue de six à quatre. C'est une stratégie qu'il aimerait voir mise en œuvre dans de nombreuses rues plus fréquentées de la ville.

M. Koehl fait remarquer que la Ville a historiquement investi beaucoup d'argent dans la création de routes destinées à faire circuler les voitures le plus rapidement possible, souvent au détriment de la sécurité des piétons et des cyclistes.

Il est certain que si nous pouvons trouver 2 milliards de dollars pour reconstruire l'autoroute Gardiner, nous pouvons trouver des [fonds pour réaménager] des routes, comme Parkside, comme la route Avenue, comme O'Connor, tous les endroits où des gens ont été tués récemment.

Avec les informations de CBC News