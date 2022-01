Trois nouveaux décès en lien avec la COVID-19 à Ottawa

De plus, il y a 563 cas supplémentaires d’infection au coronavirus sur le territoire de la capitale fédérale, rapporte SPO.

Des 8353 cas actifs, on dénombre 60 hospitalisations et six personnes aux soins intensifs.

À Ottawa, la source principale d’infection demeure les contacts étroits, et la tranche d’âge la plus touchée pour le moment est celle des 20 à 29 ans.

Dans son ensemble, la province de l’Ontario recense 11 959 cas de COVID-19 dimanche, ainsi que 2419 hospitalisations, dont 400 patients aux soins intensifs.

Au Québec, 11 007 nouveaux cas ont été déclarés depuis les dernières 24 heures, ainsi que 140 hospitalisations et 23 nouveaux décès en lien avec la COVID-19.

Les données pour l’Outaouais et l’est ontarien ne sont pas disponibles la fin de semaine.