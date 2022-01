La FADOQ et le CIUSSS s’attaquent au déconditionnement chez les aînés

Alors qu'il est souvent question de garder les jeunes actifs malgré la suspension des activités sportives, les périodes de confinement ont aussi démontré que les personnes âgées sont tout autant sinon plus vulnérables au déconditionnement physique. En ce sens, le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean lance un appel à la sensibilisation ces jours-ci et au même moment la FADOQ propose des activités virtuelles de mise en forme.

Dans une publication sur Facebook samedi, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS indiquait qu’en cette période de confinement, le risque de déconditionnement est très élevé pour les personnes âgées et les personnes vulnérables. Il est important de favoriser le maintien de la forme physique, de l’autonomie et de la santé de chacun.

La publication menait à un site complet avec plusieurs suggestions. Il est notamment proposé aux aînés de bouger régulièrement pendant 15 minutes au moins deux fois par jour, de boire régulièrement de l’eau et de manger trois repas par jour ainsi que deux collations avec des aliments riches en protéines et en calories.

Pour les proches et l’entourage, il est entre autres suggéré de l’encourager à marcher et à faire de l’exercice. Des appels vidéo durant les repas sont aussi mentionnés pour favoriser la socialisation.

Patrice Saint-Pierre est le directeur général de la FADOQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Du côté de la FADOQ, des séances virtuelles de conditionnement physique seront offertes à compter du 24 janvier via la plateforme Zoom. Des exercices d’échauffement, d’étirement, de cardio et d’équilibre ainsi que des exercices avec chaise, avec ou sans poids, seront proposés par les entraîneurs certifiés du club Physico Regain d’Alma.

On a vu que ça pesait lourd, pas nécessairement moralement, mais physiquement. Et on sait qu’une perte d’une journée en activités chez les aînés peut prendre jusqu’à trois jours selon l’association des gériatres en termes de récupération. Donc, pour nous, il était impératif de pouvoir mettre en place différentes stratégies, différents moyens d’action, dans le but de sensibiliser les gens à conserver certains modes de vie actifs, dans le but de diminuer la prévalence à avoir une perte d’autonomie , a expliqué en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean Patrice St-Pierre, directeur général de la FADOQ Région Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava.

