La GRC enquête sur un homicide à Air Ronge dans le nord de la Saskatchewan

La Gendarmerie royale du Canada GRC a informé les résidents d'une importante présence policière à Air Ronge peu avant 11 h samedi matin et leur a demandé d'éviter le secteur.

Les enquêteurs du détachement de La Ronge de la Gendarmerie royale du Canada GRC et du Groupe des crimes majeurs de la police fédérale en Saskatchewan croient qu'il s'agit d'une série de crimes à Air Ronge et dans les environs et demandent aux propriétaires de résidences d’être vigilants.

On demande aux résidents de la région d'être vigilants et de signaler toute activité suspecte au détachement de la GRC de La Ronge , a déclaré la Gendarmerie royale du Canada GRC dans un communiqué de presse.

Le groupe des crimes majeurs est assisté par les services cynophiles ainsi que par les groupes des affaires historiques, des crimes technologiques et de l'analyse criminalistique.