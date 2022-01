Le Nouveau-Brunswick signale 201 nouveaux cas et un décès

Le nombre de cas actifs au Nouveau-Brunswick est maintenant de 7933, une légère augmentation comparativement à samedi. La province a enregistré 165 rétablissements dimanche.

Après avoir atteint un sommet samedi, le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 passe à 79, une personne de moins que la journée précédente. Un total de 16 patients sont aux soins intensifs et 10 sous ventilateurs.

À noter qu’au Nouveau-Brunswick les tests de dépistage PCR sont maintenant réservés aux personnes âgées de 50 ans ou plus et à certaines tranches de la population plus à risque. Les personnes qui ne font pas partie de ce groupe et qui ont des symptômes liés à la COVID-19 doivent faire un test rapide. Si le test s’avère positif, il doit être rapporté par la personne sur le site web du gouvernement.

Depuis samedi, la santé publique rapporte uniquement les résultats de tests PCR et les autres données sur le tableau de bord provincial de la pandémie.

Le taux d’hospitalisation pour les personnes non vaccinées est de 22 par 100 000 habitants au Nouveau-Brunswick alors qu’il est de 8,7 par 100 000 habitants pour les personnes pleinement vaccinées.

Le taux de décès liés à la COVID-19 dans la province est de 60,9 par 100 000 habitants pour les personnes non vaccinées et de 9,3 par 100 000 habitants pour les personnes qui ont reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19.