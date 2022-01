Avertissements de bourrasques de neige en Abitibi-Témiscamingue

Environnement Canada a émis dimanche un avertissement de bourrasque pour certains secteurs à l'ouest de l'Abitibi-Témiscamingue et une veille de bourrasque pour les secteurs plus à l'est et au sud.

Des périodes de neige forte sont prévues et la visibilité sera rapidement réduite à nulle en raison de la neige intense et de la poudrerie , indique l'organisme fédéral.

Les températures chuteront aussi ce qui pourrait rendre les surfaces glacées et glissantes.

Les déplacements pourraient être dangereux en raison d'un changement soudain des conditions météorologiques , explique Environnement Canada.

Pour le réseau routier, la route vers le Témiscamingue est partiellement glacée ou enneigée avec présence de lames de neige.

Pour les secteurs de l'Abitibi, les routes sont enneigées à certains endroits avec présence de lames de neige et une visibilité réduite.

Plus au nord vers Matagami, en plus d'un avertissement de bourrasques de neige, un avertissement de froid extrême est aussi en vigueur.