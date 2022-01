COVID-19 : plus de 400 patients aux soins intensifs en Ontario

Or, la dernière fois que le nombre de patients aux soins intensifs a dépassé la barre des 400 date du mois du mois de juin 2021.

Selon la ministre de la Santé Christine Elliott, la moyenne sur sept jours est maintenant de 322 patients aux soins intensifs.

En tout, la santé publique recense 2419 personnes en hôpital, ce qui représente une légère baisse comparativement à hier en Ontario. C’est important de noter cependant que tous les hôpitaux ne collectent pas les données pendant les fins de semaine.

La santé publique déplore 20 décès additionnels dimanche pour un total de 10 366 décès depuis le début de la pandémie. La province fait également état de 10 644 nouvelles guérisons.

En ce qui concerne les nouvelles infections, la province recense 11 959 nouveaux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures, avec 49 442 tests de dépistages complétés. Il y a maintenant plus de 137 000 cas actifs en Ontario.

Par ailleurs, la province a administré plus de 133 000 doses de vaccins dans les dernières 24 heures. En date d’hier, 88,4 % des Ontariens de 12 ans et plus sont doublement vaccinés et plus de 4 millions d’Ontariens ont maintenant reçu leur troisième dose.