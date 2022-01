Des foyers toujours sans électricité après la tempête de vendredi

Cette première tempête hivernale de la saison a laissé jusqu’à 45 cm de neige par endroits en plus de souffler des rafales pouvant atteindre les 100 km/h.

Vendredi soir, plus de 66 000 clients de Nova Scotia Power étaient sans électricité. Près de 5500 clients n’avaient toujours pas de courant à 10 h 30 dimanche.

Matt Drover de Nova Scotia Power a affirmé à CBC que plus de 400 personnes travaillent sur le terrain à rebrancher les clients.

« C'était sans aucun doute une tempête majeure et nous travaillons aussi rapidement et sécuritairement que possible pour rétablir le courant. » — Une citation de Matt Drover, Nova Scotia Power

La majorité des clients affectés se trouvent sur la côte de Fundy et dans la Vallée d’Annapolis.

Dans la région, l’Association communautaire du parc Cornwallis a aidé à nourrir et réchauffer une trentaine de personnes samedi.

Nous nous sommes toujours rassemblés au sein de la communauté pour aider les autres et faire savoir à chacun que s'il y a besoin, on peut toujours s'adresser à quelqu’un et nous ferons de notre mieux , a indiqué Rebecca Stevens, présidente de l’association.

Un centre pour garder au chaud la population a aussi été ouvert à Dartmouth samedi soir.

Avec des informations de CBC