Des bénévoles d’Ottawa réchauffent les cœurs, une soupe à fois

C’est dans cet esprit que les membres de la communauté juive d'Ottawa ont décidé de livrer gratuitement de la soupe au poulet casher directement aux portes des gens.

Il y a quelque chose de très réparateur dans un bol de soupe au poulet. C'est très simple. C'est très essentiel , a déclaré l'organisatrice du mouvement, Aviva Rotenberg, à l'émission Ottawa Morning de CBC Radio plus tôt cette semaine.

Un baume durant la pandémie

Entre les gens qui tombent malades de la COVID-19 et le stress engendré par le nouveau variant Omicron, la petite, mais ô combien dynamique équipe de Mme Rotenberg se demandait comment elle pouvait faire une différence. Surtout dans une période où plusieurs personnes doivent s’isoler, en raison du coronavirus.

Notre philosophie est que si tout le reste échoue, s'il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire, une soupe au poulet va remonter le moral des gens et, espérons-le, les aider à se sentir mieux , a-t-elle déclaré.

Les équipes s‘activent depuis environ deux semaines dans la cuisine de la synagogue d'Ottawa et plus d’une trentaine de personnes ont jusqu’à maintenant profité du service.

Chaque jour, des noms s'ajoutent sur la liste, souligne le rabbin Dave Rotenberg, un bénévole de la communauté juive d'Ottawa.

« Les bols de soupe sont affectueusement appelés par plusieurs "la pénicilline juive". C’est quelque chose qui est bien ancré dans notre culture et c’est définitivement vers quoi on se tourne quand on ne se sent pas bien », dit-il.

Derrière chaque soupe livrée se cache une histoire et les bénévoles de la communauté juive d'Ottawa souhaitent en faire partie, même s’ils ne voient jamais qui ils aident lorsqu’ils laissent un repas au seuil de la porte, avant de repartir aussitôt.

Avec leur initiative de soupes livrées à domicile, les bénévoles de la communauté juive d'Ottawa souhaitent rappeler aux gens qui se sentent isolés qu'ils ne sont pas seuls. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Que ce soit une famille affectée par le cancer ou encore une personne aînée en perte d’autonomie ou avec de faibles revenus, chacun à une bonne raison pour demander son bol de soupe, croit Aviva Rotenberg.

C'est pour tout le monde, dit-elle. Je pense que le simple fait de savoir qu'il y a des gens qui se soucient suffisamment de vous pour le faire, cela peut faire toute la différence , dit-elle.

« Les gens ne devraient pas se sentir seuls, malgré les temps difficiles. » — Une citation de Aviva Rotenberg, bénévole au sein de de la communauté juive d'Ottawa

Le rabin, Aryeh Kravetz aussi bénévole, souligne qu’il est également possible de demander une soupe chaude pour un ami ou un proche.

Les gens s'envoient des soupes les uns les autres. Ce n’est pas simplement un service que les gens peuvent utiliser pour eux même lorsqu’ils ne se sentent pas bien. S'ils connaissent quelqu’un à qui ça pourrait faire du bien, ça peut être une belle surprise d'entendre cogner à la porte et de trouver une soupe , dit-il.

Face au succès de l’initiative, les bénévoles de la communauté juive d'Ottawa ont maintenant l’intention de poursuivre la mission.

Nous n'avons pas l'intention d'arrêter. Nous trouverons des moyens de poursuivre , a indiqué Aviva Rotenberg.

Avec les informations de CBC.