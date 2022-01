Randonnée hivernale en raquette à l’esker de Saint-Mathieu-Berry

La marche d'une durée d'environ 1 h 30 se fera en raquette sur le versant sud de l'Esker accessible aux familles.

Les organisateurs souhaitent ainsi faire découvrir à la population ce lieu qui pourrait recevoir un projet controversé d’Authier Lithium, qui veut exploiter une mine à ciel ouvert.

C'est un lieu que nous on connait bien et sur lequel on passe de très bons moments, on y va plusieurs fois par mois et ces marches-là spécifiquement sont dédiées à la population en général , explique le co-porte-parole du Comité citoyen de protection de l'esker Rodrigue Turgeon.

Sur le choix de l'endroit, il précise qu'il s'agit d' un lieu d'une grande richesse biologique et en même temps les activités de plein air dans la situation qu'on connait c'est vraiment l'occasion de profiter de la joie de vivre.

« On veut aussi que les gens soient conscients des dernières forêts dont nous disposons et cet endroit-là en fait partie. » — Une citation de Rodrigue Turgeon

La randonnée est prévue à la mi-journée et les organisateurs assurent que toutes les mesures sanitaires en vigueur seront respectées.