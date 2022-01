Deux personnes périssent dans des incendies à Montréal et à Laval

Un ami de la victime lavalloise a contacté les services d’urgences vers 20 h 25, selon le Service de police de Laval (Service de police de Laval SPL ). Le visiteur a senti une odeur de fumée et n’a pas obtenu de réponse lorsqu’il s’est présenté chez la victime, au 409 avenue Copernic.

L’immeuble a été évacué et les premiers répondants ont retrouvé la femme sans vie, ainsi que les restes d’un incendie consumé qui n’a pas touché les autres logements.

Un visiteur a senti une odeur de fumée et n’a pas obtenu de réponse lorsqu’il s’est présenté chez la victime, au 409 avenue Copernic à Laval. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Tout porte à croire qu’il s’agit d’un accident, indique le lieutenant Robert Deblois, du Service de police de Laval SPL , qui précise néanmoins qu’une enquête est en cours.

Les autres locataires de l’immeuble ont pu réintégrer leur logement peu de temps après l’appel.

À Montréal, les premiers répondants ont été appelés à intervenir au 6899 avenue Papineau, près de l’intersection avec la rue Bélanger, vers 5 h 20 dimanche.