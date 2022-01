La jeune Madeline Schizas triomphe aux Championnats canadiens de patinage artistique

Schizas a conclu la compétition avec un pointage cumulatif de 198,24 points. Elle s'était hissée en tête du classement provisoire à l'issue du programme court et possédait une avance de 13 points sur sa plus proche rivale.

Mon objectif pour le moment, c'est d'éviter d'attraper la COVID-19 , a déclaré Schizas après la compétition. C'est mon plus grand objectif. Pour les trois prochaines semaines, je vais tout faire pour rester en bonne santé.

De façon réaliste, une seule personne va participer aux Jeux olympiques et les chances que ce soit moi étaient très minces. Évidemment, maintenant que j'ai remporté un titre canadien, les Jeux sont dans ma mire, mais je préfère profiter du moment présent.

La Québécoise Veronik Mallet (170,65) et l'Ontarienne Gabrielle Daleman (167,50) ont respectivement terminé deuxième et troisième. La patineuse de Sept-Îles âgée de 27 ans décroche ainsi la première médaille d'argent de sa carrière.

Patinage Canada annoncera la composition de son équipe olympique dimanche, à midi.

Piper Gilles et Paul Poirier continuent sur leur lancée

Lors du programme libre en danse, le duo formé de Piper Gilles et Paul Poirier a terminé au tout premier rang pour se qualifier pour les Jeux olympiques.

Gilles et Poirier ont dansé sous le rythme de The Long and Winding Road, de Paul McCartney. Ils terminent avec une note de 219,24 après une fin de semaine parfaitement exécutée.

Nous étions un peu nerveux pour ces championnats , a raconté Gilles. Nous avons apporté plusieurs changements [à notre programme] depuis le dernier Grand Prix [en France, en novembre]. C'était une sorte de test. On devait toujours se rappeler de bien exécuter ceci ou cela. Rien n'est encore sur le pilote automatique.

« Je suis heureuse d'avoir eu la chance de présenter ce programme et de construire sur ces bases. Une fois aux Olympiques, il sera parfaitement prêt. » — Une citation de Piper Gilles

L'annulation de la finale du Grand Prix, qui devait avoir lieu au Japon en décembre dernier, aura finalement été un mal pour un bien pour eux. Ce changement de plan leur aura permis de retravailler leur chorégraphie, en ayant toujours comme objectif une médaille olympique à Pékin.

Chaque jour, à l'entraînement, nous apportons de petits ajustements, pour raffiner le programme. Il n'y a jamais de point final. C'est toujours en évolution , a déclaré Paul Poirier.

Piper Gilles et Paul Poirier ont brillé cette fin de semaine à Ottawa. Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen (206,65), ainsi que Marjorie Lajoie et Zachary Lagha (192,67), ont respectivement terminé au 2e et 3e rang, s'assurant également d'une participation aux JO.

Vanessa James et Eric Radford se retirent

À peine de retour d'une période d'isolation de dix jours après avoir contracté la COVID-19, Vanessa James et Eric Radford ont décidé de se retirer de la compétition. Ils devaient prendre part à la présentation du programme court, samedi, après avoir terminé au 4e rang la veille.

Radford a expliqué toujours ressentir les effets de la maladie. On ressent encore les répercussions, un peu plus de fatigue que l'on éprouverait normalement avant une compétition.

Radford a ajouté qu'il était difficile pour elle et sa partenaire de se tenir en forme pendant la période de quarantaine. Mes symptômes ressemblaient à ceux d'un mauvais rhume. Mais nous étions loin de la patinoire alors que nous étions censés être dans un mode entraînement intensif. Physiquement, je pense qu'on se sent bien. Mais mentalement... je dirais que nous sommes un peu dans un état un peu bancal.

Vanessa James et Eric Radford lors de leur performance à Ottawa, vendredi. Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

En leur absence, l'épreuve a été remportée par Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro (212,54). Evelyn Walsh et Trennt Michaud ont pris la deuxième position (186,52) et Deanna Stellato et Maxime Deschamps la troisième (178,60).

James et Radford peuvent toujours espérer s'envoler pour Pékin, afin de participer aux Jeux olympiques en février. La position obtenue lors des Championnats canadiens est un seul des critères pris en considération pour déterminer les membres de l'équipe canadienne. Les performances réalisées sur la scène internationale cette saison et la saison dernière sont aussi prises en compte.