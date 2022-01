Une défaite gênante pour les Leafs, plusieurs cas de COVID-19 chez les Oilers

Devon Toews a trouvé le fond du filet en prolongation et l'Avalanche du Colorado a effacé un déficit de trois buts pour vaincre les Maple Leafs de Toronto 5-4, samedi soir.

Après que les attaquants des Maple Leafs William Nylander et Auston Matthews eurent raté une occasion de marquer en période supplémentaire, Toews a mis la touche finale à un bel échange entre les joueurs de l'Avalanche pour déjouer Jack Campbell entre les jambières.

La troupe du Colorado a signé une 11e victoire de suite à domicile. Elle n'a pas perdu au Ball Arena depuis le 3 novembre et elle n'a pas subi un revers en temps réglementaire sur sa patinoire depuis le 26 octobre.

Nathan MacKinnon, Cale Makar, Gabriel Landeskog et J.T. Compher ont aussi fait mouche pour l'Avalanche, qui a gagné un quatrième match d'affilée.

Darcy Kuemper a amorcé l'affrontement, mais il a été chassé après avoir permis trois buts en huit tirs. En relève, Pavel Francouz a stoppé 19 des 20 rondelles dirigées vers lui pour enregistrer la victoire.

L'Avalanche a eu l'occasion d'en finir dans les dernières minutes du troisième engagement, alors que l'attaquant des Maple Leafs Nick Ritchie a été puni pour obstruction. L'unité d'avantage numérique n'a toutefois pas enfilé l'aiguille.

Auston Matthews, à deux reprises, Alexander Kerfoot, qui a aussi amassé deux aides, et Ritchie ont fait scintiller la lumière rouge pour les Maple Leafs, qui ont laissé filer des avances de 3-0 et 4-1.

Campbell a fait face à 50 lancers et il a alloué cinq buts devant la cage des Torontois, qui tentaient de porter à cinq leur séquence de victoires.

Un record pour Fucale

Kevin Fiala et Frederick Gaudreau ont touché la cible en fusillade et l'effectif réduit du Wild du Minnesota a défait les Capitals de Washington 3-2.

Le gardien recrue Zachary Fucale a réalisé 21 arrêts pour les Capitals et a établi une nouvelle marque pour la plus longue séquence sans accorder de buts pour commencer une carrière dans la LNH avec 138 minutes et sept secondes. Mats Zuccarello a mis fin à la séquence.

Fucale, choix de deuxième tour du Canadien de Montréal en 2013, en était à son deuxième départ en carrière. Il avait joué la troisième période du match de la veille contre les Blues de St. Louis alors qu'il avait remplacé Ilya Samsonov. Il avait arrêté les sept tirs en sa direction.

Il a entamé sa carrière avec un blanchissage de 21 arrêts contre les Red Wings de Detroit le 11 novembre.

Fucale a obtenu le record trois minutes après le début du second engagement. Il a alors surpassé la marque établie en 2011 par Matt Hackett, qui avait tenu le fort pendant 102 min 48 s avant d'accorder son premier but.

Les Oilers soumettent cinq autres joueurs au protocole

Les Oilers d'Edmonton ont annoncé samedi que cinq autres joueurs étaient soumis au protocole COVID-19 de la LNH.

Il s'agit des attaquants Kailer Yamamoto et Brendan Perlini, du gardien Ilya Konovalov ainsi que des défenseurs Evan Bouchard et Slater Koekkoek.

Trois autres joueurs des Oilers, soit Connor McDavid, Tyson Barrie et Derek Ryan, étaient déjà à l'écart en raison du protocole de sécurité.

Six membres du personnel ont également été ajoutés à la liste.