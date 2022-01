Décès d’un célèbre architecte torontois

M. Zeidler a conçu notamment le centre commercial Eaton, la Place de l’Ontario, le Toronto Centre for the Arts et le terminal de Queen's Quay.

Son cabinet d'architectes a souligné samedi dans un communiqué sa philosophie et sa conception avant-gardiste.

Il a conçu le centre Eaton non pas comme un centre commercial, mais plutôt comme une rue intérieure, en y intégrant le tissu urbain , a précisé l'entreprise.

La carrière prolifique d'Eb, ses points de vue philosophiques sur la construction urbaine et la conception pionnière inspirent les architectes du monde entier , a déclaré samedi son cabinet dans un communiqué de presse.

Le maire de Toronto John Toronto a exprimé ses condoléances à la famille vendredi, soulignant, au nombre de ses réalisations, la Place de l’Ontario et le Centre Eaton.

C'est un hommage approprié à son grand talent que certains de nos bâtiments les plus emblématiques de Toronto aient été conçus par Eb Zeidler , a déclaré le maire.

La Toronto Society of Architects a elle aussi transmis ses condoléances, déplorant la perte d’Eb Zeidler, qui avait conçu de nombreux édifices emblématiques de Toronto.