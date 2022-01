Du tennis sur neige à Ottawa

Chris Halliday a commencé à offrir des leçons de tennis gratuites en début de semaine au parc Fisher dans le quartier Wellington. Il a installé lui-même des filets sur la neige.

C’est comme une variante du tennis sur sable, explique l’entraîneur. Le sport fonctionne essentiellement de la même manière et n'intègre pas le rebond habituel entre les coups.

Tout ce que j’ai fait, c’est amener la plage sur la neige , dit Chris Halliday. C'était un peu évident de mélanger les deux, surtout compte tenu des nouvelles restrictions.

Chris Halliday, entraîneur de tennis. Photo : Radio-Canada

« C’est important de sortir, de bouger son corps, de socialiser et pour les joueurs de tennis, de frapper une balle. » — Une citation de Chris Halliday, entraîneur de tennis

Composer avec les nouvelles restrictions

Les gymnases et autres installations sportives en salle sont fermés en Ontario depuis mercredi, à moins qu'ils ne soient utilisés par des athlètes s'entraînant pour les Jeux olympiques et paralympiques ou par certaines ligues sportives professionnelles et d'élite.

Des enfants participent aux leçons de tennis sur neige au parc Fisher à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Le principal avantage du tennis sur neige, explique M. Halliday, est qu'il ne nécessite pas un niveau élevé de technique. Les joueurs qui n'ont jamais tenu de raquette de leur vie peuvent jouer en toute confiance, ajoute-t-il, tandis que les joueurs de tennis plus expérimentés peuvent utiliser ce sport pour perfectionner leurs compétences.

C'est aussi relativement peu coûteux, car les raquettes utilisées coûtent environ 15 $.

L’entraîneur estime que son initiative est déjà un succès et il prévoit continuer à donner des leçons de tennis sur neige jusqu’à ce que les restrictions soient levées.

Avec les informations de Celeste Decaire, CBC