Du carton à la tonne dans les centres de tri

Dans l'entrepôt de l’organisme nord-côtier Le Phare, s'empilent des milliers de boîtes de carton livrées dans les chaumières durant le temps des Fêtes.

L'augmentation de l'achat en ligne depuis le début de la pandémie se fait sentir au centre de tri, où une réallocation du personnel doit être effectuée pour trier une grande quantité de carton.

« Le volume de carton qu’on traite a connu une hausse considérable : il est passé de 45 à 65 %. » — Une citation de Asmaa Essalhi, directrice générale de ressources de réinsertion le Phare

La transformation des habitudes de consommation occasionnée par la pandémie se fait sentir à Récupération des Basques, à Trois-Pistoles (archives). Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Le même phénomène est observé au Bas-Saint-Laurent, au grand bonheur de Récupération des Basques, qui doit répondre à une forte demande pour le carton recyclé.

C'est un cercle : les gens commandent et consomment du carton, les gens qui font de l’emballage ont besoin de carton, donc ça circule. Le carton est en demande actuellement, et on est bien payés pour la matière , explique Danny Lauzier, directeur général de Récupération des Basques.

Des mauvais plis à corriger

Alors que la consommation en ligne atteint de nouveaux sommets, certaines bonnes habitudes semblent se perdre.

Le centre de tri Le Phare recueille les matières recyclables de Port-Cartier, de Sept-Îles et de la Minganie. Photo : Radio-Canada

Le centre de tri Le Phare observe une augmentation des matériaux non recyclables dans les bacs bleus. L'organisme a même reçu une carcasse d'orignal durant la saison de la chasse.

En ce qui a trait aux boîtes de carton, le centre de tri invite les citoyens à les vider et à les écraser avant de les mettre au recyclage. Il rappelle aussi qu’il faut éviter que le carton soit mouillé par la pluie ou la neige, par exemple.

Devant l'augmentation de la quantité de carton et la rareté de la main-d'œuvre, la direction du centre de tri de Port-Cartier, pour l’instant entièrement manuel, réfléchit à automatiser une partie de ses opérations.

D’après le reportage de Djavan Habel-Thurton