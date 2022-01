Vers 30 000 doses de vaccin par semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean

En ce moment, 90 % des 12 ans et plus sont adéquatement protégés dans la région et c’est près de 70 % des 5 à 11 ans qui ont reçu leur première dose.

Mais avec les doses de rappel pour le vaccin contre la COVID-19, les 2es doses et 1res doses, la région veut continuer de faire bonne figure en termes de doses.

La semaine dernière, 24 000 doses ont été administrées dans la région.

Actuellement, 42 % des Saguenéens et des Jeannois ont soit reçu leur 3e dose ou pris rendez-vous pour la recevoir. La moyenne provinciale est de 35 %. Et contrairement à certaines régions qui ont dû appeler l'armée en renfort, le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a suffisamment de personnel pour vacciner toute la population.

Depuis le début on a cette chance-là, nous, que les gens ont donné leurs noms pour nous aider, selon le type d’emploi et selon les compétences. On a même des médecins qui veulent nous aider, qui peuvent soit évaluer ou faire des injections. Et on n’a pas eu besoin d’eux encore. Donc, c’est vraiment un apport incroyable de la population , s’est réjoui le directeur régional de la campagne de vaccination, Marc Thibeault.

Marc Thibeault est le directeur régional de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Toutefois, contrairement à l'ensemble du Québec, la région fait moins bonne figure en matière d'administration de la 1re dose. Depuis le Nouvel An, près de 630 premières doses ont été administrées selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Ceci représente à peine 0,2 % de la population. Selon Marc Thibeault, ce nombre est insuffisant dans le contexte actuel.

Je pense que ce n’est pas beaucoup deux millièmes, on pourrait au moins avoir 1 % ou 2 %. Je pense que les gens doivent adhérer à la vaccination et de façon volontaire c’est toujours la meilleure façon. Il faut vraiment saisir l’importance et je le répète, il y a sept personnes sur neuf dans nos soins intensifs qui sont non vaccinés. Ça veut dire que nos hôpitaux sont en train de se remplir aux soins intensifs puis il y a des gens qui ne sont pas opérés, il y a des gens qui ont des cancers. Il faut penser à toute la population , a-t-il lancé comme message.

Avec des informations de Roby St-Gelais