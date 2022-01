Nouveau cas de COVID-19 au Pavillon secondaire des Quatre Vents à Regina

Un nouveau cas de COVID-19 a été signalé samedi au Pavillon secondaire des Quatre vents de l’École Monseigneur de Laval à Regina, indique l’établissement dans une lettre aux parents et aux tuteurs.

Nous avons été informés qu'une personne a été déclarée positive pour la COVID-19 à l’école , informe la lettre.

Il s’agit du second cas en trois jours dans le même établissement.

Jeudi soir, les autorités avaient déjà enregistré une infection.