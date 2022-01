L’immobilier en plein essor à Waterville

La proximité avec la ville de Sherbrooke et la nature qui est omniprésente constituent les principaux attraits de cette municipalité de 2 270 habitants.

Guillaume Martin et Valérie Boucher ont choisi Waterville pour élever leur famille. Travaillant tous les deux à Sherbrooke, ils cherchaient un endroit tranquille à proximité de leur emploi. On regardait Stoke, St-Denis de Brompton. Waterville, je dois vous avouer qu'on ne connaissait pas beaucoup. On n'en entend peu parler à Sherbrooke , admet Guillaume Martin.

Waterville qui est située à environ 15 minutes de Sherbrooke comporte des avantages importants selon le couple. C'est pourquoi la municipalité est de plus en plus prisée des nouveaux acheteurs.

« Ils viennent d'un peu partout, de Montréal. Il y en a beaucoup aussi de la ceinture de Sherbrooke. On s'identifie comme la prochaine banlieue de Sherbrooke. » — Une citation de Nathalie Dupuis, mairesse de Waterville

Cet essor n'est pas près de s'estomper. En 2022, la construction devrait se poursuivre de plus belle. Plusieurs terrains du Domaine Champêtre sont réservés par des acheteurs. Il y a 43 terrains qui sont disponibles pour la construction. On nous dit que déjà 15 terrains ont déjà été vendus. Alors, on s'attend que ça commence à bouger rapidement à partir du printemps et les infrastructures sont déjà en place , explique la mairesse Nathalie Dupuis.

La construction de nouvelles habitation bat son plein à Waterville. Photo : Radio-Canada

Des emplois disponibles

Les granges entreprises établies à Waterville constituent aussi un attrait pour les travailleurs à la recherche d'un emploi. On pense à Waterville TG, PPD, Bois ouvré, c'est des emplois très intéressants , souligne la mairesse.

En plus de compter une épicerie et une pharmacie, la municipalité se prépare à offrir plus de services à ses résidents. La municipalité transformera son centre communautaire en CPE. Elle a aussi acheté l'église pour en faire un centre multifonctionnel qui abriterait une nouvelle bibliothèque, un projet de 3,4 millions de dollars.

D'après le reportage de Jean Arel