Plus de 900 travailleurs de la santé ont dû s’isoler pendant les fêtes au Manitoba

Selon un porte-parole de Soins communs, 915 employés de la santé ont eu la COVID-19 entre le 26 décembre et le 1er janvier, dont 194 infirmières et stagiaires et 29 médecins et futurs médecins.

Sur ce nombre, 56 cas sont liés à des éclosions.

Nous sommes reconnaissants envers notre personnel dévoué qui continue d’apporter des soins attentifs aux patients en dépit des défis actuels, déclare le porte-parole de Soins communs dans un courriel. Nous souhaitons aussi aux employés malades un prompt rétablissement.

Ces 915 cas représentent plus du double du nombre de cas survenus la semaine précédente, alors que 423 personnes avaient été déclarées positives à la COVID-19.

Selon Soins communs, ces chiffres représentent une sous-évaluation de la réalité, puisque les 915 cas sont ceux qui ont reçu un résultat positif à un test de dépistage test d'amplification en chaîne par polymérase PCR . Le personnel qui s’absente du travail après un test rapide n’est pas comptabilisé parmi les absences dues à la COVID-19.

Selon Soins communs, les congés de maladie de la plus récente période de paye sont équivalentes à 6,78 % des heures travaillées au cours de cette période. Pour la même tranche de deux semaines l’an dernier, les congés de maladie équivalaient à 6,04 % des heures travaillées.

La différence est de plus de 6000 heures par semaine, soit environ 750 quarts de travail de huit heures.

Avant la pandémie, en 2019, le taux de congé de maladie pour la même période de l’année était de 5,35 % des heures travaillées.

La différence entre la période de paye de 2019 et la plus récente équivaut à 16 000 heures par semaine en congé de maladie, ou 2000 quarts de travail de huit heures.

Ces congés de maladie se produisent au moment où de plus en plus de Manitobains ayant la COVID-19 sont hospitalisés.

Vendredi, 297 personnes ayant la COVID-19 étaient à l’hôpital, soit 34 personnes de plus que la veille.

Sur ces 297 patients, 34 étaient aux soins intensifs.

Selon Soins communs Manitoba, 90 personnes sont aux soins intensifs, samedi, en raison du coronavirus ou pour d’autres problèmes de santé. En temps normal, le Manitoba compte 72 lits aux soins intensifs.

La province continue de demander aux Manitobains d’obtenir leur vaccin, y compris la troisième dose s’ils y sont admissibles.

Avec des informations de CBC