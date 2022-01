Transfert vers les CHSLD : c’est pour lutter contre un « tsunami d’admissions »

Pour le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, cette décision, qui suscite inquiétude et controverse, est tout à fait essentielle.

Depuis 10 jours, la situation dans les hôpitaux du Québec a atteint un seuil critique. Les hôpitaux sont débordés , on assiste à un tsunami d'admissions , constate le Dr Boucher en entrevue avec Radio-Canada.

Cette situation est intenable parce que les malades continuent d'affluer, alors que le nombre de travailleurs hospitaliers infectés à la COVID-19 progresse. Et, il n'y a aucun signe que ça diminue , estime le Dr Boucher, avant d'affirmer que dans certains établissements, les deux tiers des patients sont infectés au coronavirus.

« En ce moment, nos hôpitaux sont en train de devenir des hôpitaux COVID. » — Une citation de Dr Gilbert Boucher, spécialiste en médecine d'urgence

Les hôpitaux vivent une situation difficile : Dans les unités, des chirurgies et des traitements sont annulés, on commence à parler de cancer de prostate, de chirurgie cardiaque non urgente […], alors on commence à manquer du personnel , fait-il valoir même s'il reconnaît que dans certains centres hospitaliers, ça va bien .

Face à une telle situation, quand un patient n'a plus besoin de soins hospitaliers, d'oxygène, il faut tout faire pour le mettre ailleurs [Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD ] , se justifie-t-il. Sinon il n'y aura plus rien d'autre que les patients COVID à s'occuper, alors qu'il y a encore d'autres beaucoup de problèmes , ajoute-t-il.

Un des endroits où on essaie de retourner les patients, c'est justement dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , dans leur demeure. On sait que ce n'est pas optimal, mais comparé à engorger les hôpitaux en ce moment, tout le monde est en train de faire du délestage de niveau 4. La situation est devenue critique, tout le monde doit mettre l'épaule à la roue , lance le président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec.

Un mal nécessaire

Est-ce que ce transfert contient des risques? Malheureusement, il n' y a plus de risque zéro, il faut gérer le risque. Malheureusement oui, il faut retourner les patients dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , répond le Dr Boucher.

Toutefois, il tente de se faire rassurant en affirmant que les patients expédiés à la maison n'ont plus besoin de soins hospitaliers, seulement d'un lit. Il vaut mieux les retourner chez eux où ils se sentent plus à l'aise, affirme-t-il.

« Les usagers sont beaucoup mieux à la maison que dans un lit d'hôpital, quand ils n'ont pas besoin de soins hospitaliers. » — Une citation de Dr Gilbert Boucher, spécialiste en médecine d'urgence

Pour le Dr Boucher, les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD sont beaucoup mieux outillés que lors de la première vague pour recevoir les patients qui n'ont plus besoin de soins, même s'il y a des éclosions et du manque de personnel . Mais pour mieux gérer la situation, il faut du matériel et un dirigeant dans chaque Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , recommande-t-il.

Interrogé au sujet de la troisième dose des vaccins contre la COVID-19, le Dr Boucher affirme qu'elle est magique , parce qu'elle accélère le rétablissement des patients. D'ailleurs c'est ce qui leur permet de retourner à la maison deux ou trois jours après leur admission initiale. Il arrive même qu'ils aillent mieux après 12 heures passées aux urgences, témoigne-t-il.

Le CISS des Laurentides supprime les chambres uniques

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, qui est un des premiers à annoncer le transfert, a fait savoir samedi que le processus d'admission dans ses Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD des usagers sortis de l'hôpital se fera d'une manière sécuritaire .

La consigne 005 concernant les trajectoires stipule que les usagers quittant un centre hospitalier pour être admis en Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD doivent avoir un test PCR négatif. À leur arrivée en Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , ils doivent effectuer une période de confinement de 5 à 10 jours , affirme la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS des Laurentides dans un communiqué diffusé samedi, rappelant que la situation épidémiologique est critique , particulièrement dans ses hôpitaux.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS des Laurentides précise en même temps que sa mesure qui consistait à réserver une chambre pour une personne pour chaque Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD comptant des chambres à occupation double ne s’avère plus possible dans les circonstances actuelles en raison des admissions provenant des centres hospitaliers.

