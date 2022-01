235 000 $ pour soutenir des projets artistiques en Abitibi-Témiscamingue

L'argent provient du Programme de partenariat territorial de l’Abitibi-Témiscamingue, issu d'une entente signée en aout dernier entre les MRC de la région et le Conseil des arts et des lettres du Québec.

L'entente de trois ans d'un montant de 622 000 $ vise à financer des projets de création, de production ou de diffusion.

Les projets ont été sélectionnés par un comité composé des artistes de la région sur la base de leur excellence, de leur adéquation aux objectifs du programme et selon les disponibilités budgétaires des partenaires.

« C'est vraiment une entente qui vise à stimuler la création artistique de la région. » — Une citation de Céline Lavallée

C'est certainement une aide qui est très appréciée maintenant. Devant cette situation, nous avons bonifié notre soutien aux artistes en région dans le cadre de ces ententes et le CALQ octroie maintenant dans chaque région des premières bourses. Des gens qui auparavant n'avaient pas reçu de bourse et que là, ils déposent une demande qui se classe bien, on leur octroie une première bourse et sans appariement pour soutenir plus d'artistes , dit la directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale du Conseil des arts et des lettres du Québec, Céline Lavallée.

Elle rappelle d'ailleurs que son organisme a signé la première entente du genre avec l'Abitibi-Témiscamingue il y a plus de 25 ans.

151 600 $ sont octroyés à des artistes et 83 700 $ sont allés à des organismes culturels.

L'Écart, lieu d'art actuel à Rouyn-Noranda a par exemple reçu 25 000 $.

L'argent va l'aider à mettre en œuvre des projets bonifiant sa programmation régulière d’expositions.