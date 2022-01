La saison de pêche blanche au poisson de fond dans le Saguenay est lancée

Des centaines d'amateurs ont bravé un froid mordant en cette journée d'ouverture au site de l'Anse-à-Benjamin, à La Baie, en érigeant des tentes portatives au large, en attendant l'éventuelle installation des cabanes.

Pour ces pêcheurs, il s'agit d'une belle occasion pour profiter du plein air tout en pratiquant l'une de leurs activités favorites.

C’est plaisant, c’est un beau petit moment tranquille, bien relax, on vient avec les enfants , a débuté un adepte rencontré sur les glaces.

C’est comme une piqûre, j’adore ça, j’ai tout le temps aimé ça depuis que je suis jeune , a poursuivi un autre.

Souvent, avec les cabanes il y a plus de bruit, ça dérange un peu les poissons. Là, on a plus de chances un peu d’en attraper , a analysé un dernier pêcheur.

Le bornage du village de pêche blanche de L’Anse-à-Benjamin débutera dimanche sur la baie des Ha! Ha! Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le nombre de voitures stationnées en avant-midi le long de la route de L’Anse-à-Benjamin avait de quoi impressionner.

L'installation des bornes au secteur de l'Anse-à-Benjamin en vue de l'embarquement des cabanes commencera dimanche puisque l'épaisseur effective de la glace a atteint 20 centimètres.

La saison de pêche a été lancée vendredi soir, pandémie oblige, dans le cadre d’un événement virtuel retransmis par Internet.

Elle prendra fin le 6 mars.

D'après un reportage de Roby St-Gelais