COVID-19 : le nombre d’hospitalisations pourrait vite tripler en Alberta, selon AHS

Ces prévisions proviennent du système d’alerte précoce d'Services de santé Alberta AHS .

Elles se présentent sous la forme d'un graphique qui indique le nombre d'hospitalisations enregistrées jusqu'à présent, suivi par trois scénarios : faible, moyen et élevé.

Quel que soit le scénario, le nombre d'hospitalisations, en dehors des admissions dans les unités de soins intensifs, pourrait dépasser les sommets atteints lors des quatre vagues précédentes d'ici environ deux semaines.

Selon les données de la province, le nombre d'hospitalisations a atteint un record le 27 septembre avec 868 hospitalisations enregistrées.

Le 6 janvier, le nombre d'hospitalisations, hors soins intensifs, s'élevait à 440.

Selon le scénario le plus optimiste, ce chiffre pourrait plus que doubler pour atteindre 968 dans à peu près deux semaines.

Le scénario moyen prévoit que les hospitalisations pourraient s'élever à 1278 tandis que le scénario le plus pessimiste suggère 1541 admissions.

Le scénario le plus pessimiste du système d'alerte précoce prévoit que le nombre d'hospitalisations sera de 1541 d'ici deux semaines. Photo : Radio-Canada / Services de santé Alberta

Outil de planification

Le système d'alerte précoce est un outil utilisé par Services de santé Alberta AHS pour prédire la demande potentielle en ce qui concerne le système de soins de santé de la province et pour permettre de planifier en conséquence, affirme Kerry Williamson, porte-parole d'Services de santé Alberta AHS , dans un courriel.

Des plans sont en établis pour accroître la capacité [hospitalière] avec du personnel et des ressources appropriés en cas de besoin. Les besoins actuellement prévus peuvent être satisfaits , ajoute-t-il dans un courriel.

Services de santé Alberta AHS rappelle que la meilleure façon de prévenir les hospitalisations est de respecter les restrictions et les directives de la santé publique, de rester à la maison lorsqu'on est malade et de se faire vacciner.

Du jamais vu

Nous n'avons jamais vu une telle quantité de virus dans notre communauté , indique Jon Meddings, doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Calgary, dans un tweet publié vendredi.

« Bien que le variant [Omicron] produise normalement une maladie plus bénigne que le Delta, il reste très dangereux. » — Une citation de Jon Meddings, doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Calgary

Étant donné l'ampleur de la vague, même si seulement un petit pourcentage est hospitalisé, notre système hospitalier sera submergé , ajoute-t-il, rappelant la situation actuelle au Québec et en Ontario.

De plus, pour ceux qui disent : ''C'est bénin, alors attrapons celui-là et soyons protégés à l'avenir'', rappelez-vous que le fait d’attraper le [variant] Delta n'a protégé personne d'Omicron. Rien de garantit que le fait de l’attraper vous protège du prochain variant , prévient-il.

Manque de personnel

Pour sa part, Ryan Chowdhury, spécialiste en soins intensifs à l’hôpital Royal Alexandra d’Edmonton, qualifie la situation de correcte jusqu’à maintenant.

Il s’inquiète toutefois du manque de personnel qui pourrait survenir au cours des prochaines semaines.

Je pense qu'en général, tout le monde dans le système de santé est épuisé, et maintenant, il y a une sérieuse chance que non seulement tout le monde soit épuisé mais aussi que des gens tombent malades [...]. Les données les plus récentes montrent qu'il y a de 5 à 10 fois plus de risques de contracter Omicron que Delta en ce qui a trait à l'exposition du personnel , dit-il.

Joe Vipond, un urgentologue calgarien, est lui aussi préoccupé par le manque d'effectifs.

Selon lui, il y a moins d’employés dans le réseau de la santé que lors des vagues précédentes et de plus en plus de gens sont malades.

« Alors la vraie question est de savoir comment on va gérer cette vague avec moins de travailleurs de la santé. » — Une citation de Joe Vipond, urgentologue calgarien

Il est difficile de voir comment on [pourra] donner le même niveau de soins qu'on a offert dans le passé , ajoute-t-il.

Il trouve qu'il est très préoccupant que les prévisions montrent seulement la situation possible d’ici deux semaines et non le nombre d’hospitalisations maximum qui pourrait être atteint.

Selon lui, des mesures plus sévères devraient être mises en œuvre par le gouvernement.

En ce moment, on n’a vraiment pas beaucoup de règlements en matière de santé publique , dit-il, citant notamment les rencontres de 500 personnes toujours permises ainsi que le retour en classe imminent des élèves.

Avec les informations de Nicholas Frew