Professeurs et étudiants réclament une sortie de la ministre McCann

Le syndicat des professeurs de l’Université Laval et la Fédération étudiante collégiale du Québec réclament à la ministre Danielle McCann un point de presse et des directives claires pour la session d’hiver 2022.

Le gouvernement Legault a permis aux établissements d’éducation supérieure de prolonger l’enseignement à distance jusqu’au 31 janvier au besoin. C’est ce que fera l’Université Laval, mais le président du syndicat, bien que d’accord avec ce choix, estime que l’annonce est arrivée très tard.

Ce qui est décevant, c'est que le gouvernement a fait en sorte que cette annonce-là n'a pas pu arriver plus tôt que le vendredi qui précède la rentrée universitaire , souligne Louis-Philippe Lampron.

Louis-Philippe Lampron, président du syndicat des professeurs et professeures de l'Université Laval Photo : Radio-Canada / Pierre Legault

« L'idée selon laquelle un cours peut être basculé en ligne comme on ouvre un écran d'ordinateur, excusez le terme, mais c'est risible. » — Une citation de Louis-Philippe Lampron, président du syndicat des professeurs et professeures de l'Université Laval

Le président du syndicat trouve inconcevable que la ministre de l’Éducation supérieure Danielle McCann n’ait pas encore tenu un point de presse. Que la ministre de l'Enseignement supérieur, alors qu'on s'apprête à amorcer la session d'hiver, n'ait toujours pas pris la parole publiquement. Je m'explique très mal cette situation-là.

Il espère à tout le moins que si le gouvernement décide de prolonger l’enseignement à distance le préavis sera plus long que quelques jours. Il va être important qu'on ne rejoue pas dans le même film si la pandémie continuait à être hors de contrôle.

De grands impacts

Le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec a des inquiétudes semblables. C'est le temps que la ministre McCann s'adresse clairement aux étudiants et leur dise ce qui se passe , juge Samuel Vaillancourt.

« Il y a des personnes qui ont déjà décroché par crainte que l'enseignement à distance allait être prolongé tout au long de la session. Ce manque de clarté là, ce manque de directives là, a vraiment de grands impacts. » — Une citation de Samuel Vaillancourt, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec

Des inquiétudes subsistent aussi quant aux mesures sanitaires à déployer dans les Cégeps et les universités. Louis-Philippe Lampron et Samuel Vaillancourt sont d'avis que les mesures mises en place depuis le début de la pandémie pourraient ne pas être suffisantes alors que le variant Omicron est beaucoup plus contagieux.