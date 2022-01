Un gym à l’extérieur pour s’entraîner malgré le confinement à Sherbrooke

À la suite de la fermeture des gyms ordonnée par Québec, trois groupes d’entraînement extérieurs ont été formés par l’entreprise.

Selon la copropriétaire Thalie Fournier, l’idée plait beaucoup aux membres du centre. On a des cours le soir qui se donnent dans le stationnement, on fait un feu de camp pour réchauffer les gens, puis le samedi c'est dans le sentier pédestre, auquel on a accès. Pourquoi pas utiliser ce beau paysage magnifique , explique Thalie Fournier.

« À l'heure actuelle, il y a un petit essoufflement niveau virtuel, les gens ont besoin de se rassembler, de se voir, de s'encourager, autant pour la santé physique que mentale. » — Une citation de Thalie Fournier, copopriétaire du centre Crossfit Gooroo

L'entraîneur Michael Palardy constate d'ailleurs les bienfaits de cette pratique chez les participants.

L'activité physique c'est vraiment un bon moyen de prévention pour la santé mentale et physique, c'est sûr qu'on garde le sourire haut malgré la situation actuellement qui n'est pas facile pour tout le monde , indique-t-il.

Un groupe de sportifs s'entraîne à l'extérieur pendant la fermeture des gyms. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

La poursuite des séances d’entraînement malgré les restrictions permet au Centre CrossFit Gooroo, qui a ouvert ses portes en septembre, de garder la tête hors de l’eau en cette période d’instabilité.

On a eu le vent dans les voiles dès l'ouverture, on atteignait nos objectifs, les gens étaient au rendez-vous. Cette belle communauté-là, on veut la garder en vue, on veut garder contact avec eux, c'est surtout ça que nos forfaits confinement vont nous permettre de faire , souligne Thalie Fournier.

Les séances extérieures pourraient d’ailleurs demeurer même après le retour de l’entraînement à l’intérieur dans la province.

Avec les informations de Pierrick Pichette