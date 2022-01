Wes Anderson adapte de nouveau Roald Dahl

Benedict Cumberbatch interprétera le rôle-titre dans l’adaptation cinématographique de The Wonderful Story Of Henry Sugar, que portera à l’écran Wes Anderson. Il s’agit pour le cinéaste iconoclaste d’un deuxième film basé sur l’œuvre de Roald Dahl, après Fantastique Maître Renard (Fantastic Mr. Fox), sorti en 2009.

Le tournage débutera ce mois-ci à Londres. Il n’est pas encore précisé si le long métrage emploiera la technique d'animation en volume, comme ce fut le cas pour Fantastique Maître Renard, qui fut également tourné dans la capitale britannique.

Le projet est produit par Netflix, qui en 2018 avait acquis les droits de 16 livres de Roald Dahl, auteur jeunesse mondialement reconnu qui a inspiré une douzaine de longs métrages au cours des dernières décennies, dont deux versions de Charlie et la chocolaterie (1971 et 2005), Matilda (1996) et Le bon gros géant (2016).

La traduction française de The Wonderful Story Of Henry Sugar, intitulée La merveilleuse histoire de Henry Sugar, est comprise dans le recueil de nouvelles Le cygne, paru en 1986.

Benedict Cumberbatch Photo : Getty Images / Chung Sung-Jun

L’intrigue tourne autour d’un dandy qui vole un livre écrit par un maître yogi indien, dans lequel se trouve une formule secrète permettant de voir sans l’aide des yeux. Grâce à son nouveau pouvoir, Henry Sugar fait fortune dans des casinos en Europe et aux États-Unis, avant de ressentir une révulsion pour le gain personnel. Il finira par utiliser sa fortune pour financer des orphelinats.

Outre Benedict Cumberbatch, le film mettra également en vedette Ben Kingsley, Dev Patel et Ralph Fiennes, qui avait incarné le rôle principal dans The Grand Budapest Hotel (2014), l’un des films les plus prisés de Wes Anderson.

En attendant The Wonderful Story Of Henry Sugar, les fans du cinéaste pourront voir au courant de cette année Asteroid City, qui a été filmé en Espagne l’automne dernier. La distribution de cette comédie romantique comprend notamment Bill Murray, Tom Hanks, Bryan Cranston, Margot Robbie, Scarlett Johansson et Tilda Swinton.

Avec les informations de Variety, The Hollywood Reporter et The Daily Mail.